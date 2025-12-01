Izabrani najbolji doktori u Hrvatskoj: Je li i vaš na popisu?

Ovo je dvanaesta godina objave popisa najboljih doktorica i doktora po izboru pacijenata u Republici Hrvatskoj.
Objavljen je najnoviji popis najboljih liječnika i stomatologa u Hrvatskoj prema glasovima pacijenata na stranici www.najdoktor.com. Ovo je dvanaesta godina objave popisa najboljih doktorica i doktora po izboru pacijenata u Republici Hrvatskoj.
'Najavljujemo da nastavljamo sa prvobitnim ciljem da na temelju iskustava pacijenata stvaramo, što je moguće, realniju sliku o pojedinim doktoricama i doktorima u Republici Hrvatskoj. Komentar po komentar, zajedno smo razvili bazu iskustava a koja je etablirala portal najdoktor.com kao centralno mjesto informiranja o iskustvima drugih s pojedinim doktoricama i doktorima. Zahvaljujemo i pozdravljamo izniman trud svih pacijenata, u dijeljenju vlastitih iskustava i pomaganju drugima', poručio je u priopćenju Lovre Kelam, predsjednik udruge Najdoktor.
Koji su kriteriji
Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje doktorice i doktore jesu kako slijedi: a) ukupan broj komentara; b) odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i c) kvaliteta samih komentara. (neargumentirani komentari se nisu uzimali u obzir). Također, kao i proteklih godina, komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.
Zbog lakše preglednosti, doktorice i doktori su podijeljeni u dvije kategorije. Doktori medicine i doktori stomatologije te popisani po gradovima i općinama, abecedno, unutar svake, abecedno poredane, specijalizacije. U nastavku donosimo cijeli popis.
DOKTORI MEDICINE:
ABDOMINALNI KIRURG:
Martin Grbavac - Samobor
Tomislav Ivanović, Ognjen Barčot, Radoslav Stipić - Split
Janja Konjevod - Zabok
Dario Vukosav - Zadar
Mirjana Stažić - Vinkovci
Fathy El Tanany, Neno Zovko, Tomislav Baotić, Marko Sever, Ivan Romić, Tihomir Grgić, Kristina Šemanjski, Petar Matošević, Darko Kučan, Martin Grbavac, Jurica Žedelj, Pavo Kostopeč, Goran Augustin, Ana Dimova, Mislav Rakić, Amir Ibukić, Hrvoje Tomasović - Zagreb
ANESTEZIOLOG:
Željko Ivanec, Judith Adrianne Deutsch, Sanja Toljan - Zagreb
DERMATOVENEROLOG:
Tea Rosović - Opatija
Larisa Prpić Massari, Marija Kaštelan - Rijeka
Haris Varupa, Ivana Hlevnjak - Split
Lovre Pedić - Zadar
Saida Rezaković, Jelena Meštrović Štefekov, Ana Medić Flajšman, Vedrana Bulat, Sanja Gregurić, Suzana Ljubojević-Hadžavdić, Ines Lakoš-Jukić, Željana Bolanča, Nives Pustišek, Snježana Komadina, Lena Kotrulja, Jolanda Kanižaj-Rajković, Maja Ceković, Snježana Kramarić - Zagreb
DJEČJI KIRURG:
Nado Bukvić - Rijeka
Miro Jukić, Davor Todorić, Zenon Pogorelić - Split
Dino Papeš, Marko Mesić, Zoran Barčot, Fran Štampalija, Dražen Belina - Zagreb
ENDOKRINOLOG:
Jelena Vučak-Lončar - Zadar
Ana-Marija Liberati Pršo, Božidar Perić, Kristina Blaslov, Martina Matovinović, Darko Kaštelan, Maja Berković-Cigrovski, Gorana Mirošević - Zagreb
FIZIJATAR:
Jelena Vidović Grebenar - Kaštela
Darko Kraguljac - Rovinj
Ivan Kos - Sveti Ivan Zelina
Vladimir Knež - Varaždinske Toplice
Hrvoje Šapina, Danijela Klarić, Dijana Bešić, Ante Puljiz, Mirna Tomašković, Blaženka Nekić, Stjepko Bućan, Spomenka Sremac-Bohaček, Maja Mirković - Zagreb
GASTROENTEROLOG:
Vladimir Borzan - Osijek
Zlatko Bulić - Rijeka
Ivan Žaja, Kristian Podrug - Split
Ivan Ivanić - Zadar
Iva Bajić Ćurković, Bruno Škurla, Miloš Lalovac, Davor Hrabar, Davor Radić - Zagreb
GINEKOLOG:
Darko Gusić - Bale
Ivica Žuvela - Benkovac
Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović, Nikola Galkowski - Bjelovar
Slavko Marić - Biograd na Moru
Marija Skelin-Čupić - Drniš
Maro Ivankovic, Sanja Načinović Nalbani, Mislav Bender - Dubrovnik
Darko Milinović, Mirjana Vrkljan-Radošević - Gospić
Dejan Šakoronja - Jastrebarsko
Edmond Paljušaj - Matulji
Marija Haj-Barakat - Našice
Ante Škrobonja - Ogulin
Nero Marinović - Omiš
Klaudia Benić-Salamon, Boris Uhač - Opatija
Viktorija Mandić Petrović, Siniša Matković, Sabina Galić, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ - Osijek
Hrvoje Tičić - Pag
Sanda Žižak-Galijan - Petrinja
Lina Štefanić - Poreč
Dino Bečić, Mirela Markanović-Mišan, Tomislav Perkov, Dragan Belci, Duško Pall - Pula
Aleks Finderle, Miodrag Vezmar, Hrvoje Vlašić - Rijeka
Ksenija Jakopinčić - Samobor
Ivica Dadić - Sinj
Ivan Jandrić, Filomena Tolić-Kovačić - Slavonski Brod
Lidija Pejković - Solin
Marko Jukić, Indira Kosović, Boris Bačić, Zdravko Odak, Zdeslav Benzon, Teo Budimir, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić - Split
Jozo Anić, Nelka Tomić - Šibenik
Ivana Risek, Borislav Dokuzović, Ivo Bilopavlović, Alex Jukić - Varaždin
Ana Lukas-Stančin - Velika Gorica
Vedrana Hardi - Vinkovci
Mario Cenkovčan - Virovitica
Lenija Pavić-Lugović - Vrbovec
Luka Matak, Krešimir Vranić, Ilva Marić - Zadar
Ivanka Karadža, Antonela Mađor-Božinović, Držislav Kalafatić, Mihaela Mačković, Anthonio Khouri, Luko Roki, Krešimir Živković, Franka Čolak-Zadravec, Ana Jelčić, Zlatko Topalović, Tvrtko Tupek, Ana Micevska Slavec, Nataša Mihelčić-Labura, Ratko Matijević, Danijel Bursać, Boris Ujević, Gordana Planinić-Radoš, Damir Eljuga, Franjo Grgić, Ivana Erceg Ivkošić, Ana Tikvica-Luetić, Tomislav Hafner, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Pavo Perković, Zahi Khouri, Neven Tučkar, Vladimir Janđel, Boris Franulović, Danijel Šeba, Sandra Novak-Rosić, Vedran Kardum, Ulla Marton, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Ivan Bolanča, Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Sanja Boras, Snježana Belak, Sanja Gršić-Burić, Milan Pavlović, Nataša Šemnički, Mario Ćurić, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Mario Podgajski, Ingrid Marton, Ilija Alvir, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Danka Mirić-Tešanić, Dario Majnarić, Danijela Lučić, Damir Kovačević, Darko Husar, Berivoj Mišković, Ana Zovak-Pavić, Alex Jukić - Zagreb
HEMATOLOG:
Pavle Rončević, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb
INTERNIST:
Robert Matutinović - Split
Gordana Štajminger, Tajana Silovski, Marica Bračić-Kalan, Dean Mileta - Zagreb
KARDIOKIRURG:
Salem Osman - Rijeka
Matija Milić - Split
Davor Barić, Željko Đurić, Ante Lekić, Daniel Unić, Ivan Burcar, Hrvoje Gašparović, Igor Rudež - Zagreb
KARDIOLOG:
Ervin Avdović - Rijeka
Silvana Skoko Vidović, Ante Anić - Split
Zoran Bakotić - Zadar
Marija Brestovac, Jasmina Čatić, Jure Mirat - Zagreb
MAKSILOFACIJALNI KIRURG:
Mate Rogić - Rijeka
Ante Mihovilović, Saša Ercegović - Split
Vedran Mihelčić - Varaždin
Igor Čvrljević, Marko Tarle, Predrag Knežević, Tomica Bagatin - Zagreb
MIKROBIOLOG:
Javorka Leko-Grbić - Split
NEFROLOG:
Dragan Klarić - Zadar
Marijana Živko, Ingrid Prkačin - Zagreb
NEUROKIRURG:
Nenad Koruga - Osijek
Vlatko Ledenko - Split
Josip Paladino - Sveta Nedelja
Vječeslav Kčira-Fideršek - Varaždin
Ivica Francišković - Zadar
Zdravko Heinrich, Domagoj Gajski, Sergej Mihailovič Marasanov, Damir Tomac, Jakob Nemir, Fadi Almahariq, Ante Subašić, Tomislav Sajko, Boris Božić, Krešimir Rotim, Jurica Maraković, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Andrej Desnica - Zagreb
NEUROLOG:
Ervin Jančić - Karlovac
Tea Mirošević Zubonja - Osijek
Ingrid Škarpa-Prpić - Rijeka
Darjo Sučević, Mario Mihalj - Split
Filip Đerke, Branko Malojčić, Vida Demarin, Željka Petelin-Gadže, Vesna Brinar, Morana Ivičić - Zagreb
NEUROPEDIJATAR:
Anita Ursić - Split
Goran Krakar - Zagreb
NUKLEARNA MEDICINA:
Katica Mijatović - Osijek
Roko Granić, Josip Staničić, Sanja Kusačić-Kuna - Zagreb
OBITELJSKA MEDICINA:
Ivana Bobek - Bilje
Marica Polegubić - Biograd na Moru
Šima Matković, Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić - Dubrovnik
Sanja Brleković - Karlovac
Vesna Zavidić - Kastav
Darko Kljajić - Križevci
Dragica Polančec-Fodor - Koprivnica
Tatjana Polgar Pavošević, Stela Roso Ljulj, Tatjana Vuletić-Vuica, Ana Birtić, Monika Jeđud, Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić - Osijek
Bojana Pucar-Šergo - Poreč
Vanja Boškić, Sandra Šušnjar - Rijeka
Ana Vučković Vukušić, Konstantin Živković, Darija Tudorić-Gemo, Luca Duplančić, Žarko Žitko, Meri Brajković, Mirjana Bezdrov, Ariana Medini - Split
Dina Tenšak, Maja Milinković - Sveta Nedjelja
Vanja Hmelik - Valpovo
Silvija Cikač - Varaždin
Ademir Musić - Vrbanja
Renata Aleksa-Vuković - Vukovar
Denis Bruketa, Tanja Šare-Čolak, Biljana Žigurski-Mračić - Zadar
Katarina Šupe, Nives Margetić, Zoran Matijević, Vera Šoštarić-Želalić, Matija Štojs, Mislav Šelendić, Višnja Cesarić, Diana Kostanjšek, Vesna Medić, Nevenka Buhin, Željko Vuk, Katarina Bojanić, Ljiljana Lipovac-Francuz, Jure Vujić, Tatjana Parac, Darije Crnić, Jasminka Cvitkušić, Nada Pjevač Keleminić, Helena Šimurina, Hrvoje Vinter, Marijana Pranjić, Nataša Buljan, Mirjana Čop-Katunar, Jasna Rodbinić, Dajana Kurtoić, Jolanda Bilić, Renata Capan, Spomenka Rapaić-Heim, Sanja Mustač, Dragan Soldo, Ksenija Kranjčević, Vedran Karabeg, Vilena Sosa-Ljevar, Marko Vukadinović, Tihomir Drašković, Jelena Ević, Vlasta Nemet-Krznarić, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Nives Tarle-Bajić, Ivan Pokrovac, Željko Razum, Tamara Perleta-Stambolija, Tajana Lovnički-Kontent, Nada Majić, Mladen Prlina, Jasna Stilinović, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Dario Čurik, Branislava Čilić, Koraljka Marušić - Zagreb
OFTALMOLOG:
Andrej Pleše - Rijeka
Saša Kozomara, Ljubo Znaor, Darko Batistić, Dobrila Karlica - Split
Tatjana Lipovac - Vukovar
Ranka Motušić Aras, Marin Radmilović, Biljana Kuzmanović-Elabjer, Maja Merlak, Iva Dekaris, Marija Štanfel, Jelena Petrinović-Dorešić, Senad Ramić, Mirna Kliček-Višnjić, Ana Bišćan Tvrdi, Branka Jurić-Tomašević, Anđela Jukić, Luka Bilić, Marin Belak, Dean Šarić, Nenad Vukojević, Nadežda Bilić, Miro Kalauz, Irena Škegro, Gorana Pavičić, Damir Bosnar - Zagreb
ONKOLOG:
Ante Strikić - Split
Ana Mišir-Krpan - Sveta Nedelja
Martina Bašić-Koretić, Davor Kust, Ilona Sušac, Ljerka Eljuga - Zagreb
OPĆI KIRURG:
Ante Gaurina - Knin
Samir Haj-Barakat - Našice
Damir Grebić - Rijeka
Jakov Mihanović, Oliver Jurić - Zadar
Karlo Kobzi, Branislav Kocman, Josip Lovrić - Zagreb
ORTOPED:
Branko Dupor, Marko Milić - Biograd na Moru
Marko Labaš - Čakovec
Nikola Matejčić, Danijel Lopac - Lovran
Luka Širola - Matulji
Ivan Rakovac - Poreč
Tomislav Mađarević - Rijeka
Ratko Salamon - Rovinj
Hrvoje Pitlović - Slavonski Brod
Danijel Pilipac - Šibenik
Hrvoje Jurković - Vukovar
Alan Ivković, Damir Hudetz, Vilim Molnar, Ida Matić, Frane Bukvić, Eduard Rod, Josip Vlaić, Domagoj Delimar, Tomislav Čengić, Ozren Kubat, Trpimir Vrdoljak, Tomislav Đapić, Mislav Jelić, Davor Bojić, Milan Milošević, Tomislav Ribičić - Zagreb
OTORINOLARINGOLOG:
Bojan Fanfani - Karlovac
Milorad Galić - Sisak
Ivan-Anđelko Lisec, Braco Bošković, Zaviša Čolović, Mirko Kontić, Ante Sučić, Zlatko Kljajić, Robert Tafra - Split
Tajana Gudlin-Sbull, Domagoj Butigan - Varaždin
Juraj Lukinović, Tomislav Tomičević, Goran Geber, Katarina Đurić-Vuković, Petar Gulin, Marcel Marjanović Kavanagh, Krsto Dawidowsky, Boris Ivkić, Dejan Tomljenović, Sandra Baranović, Ana Penezić, Alan Pegan, Ante-Srđan Anzić, Branko Strihić, Drago Prgomet, Andro Košec, Gorazd Poje, Marko Velimir Grgić, Vinko Borčić, Tomislav Baudoin, Mirko Ivkić, Mihael Ries, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan, Siniša Stevanović, Goran Gudelj, Davor Vagić, Boris Filipović, Boris Bumber - Zagreb
PEDIJATAR:
Vesna Školnik Popović, Nevenka Božić Mrđenović - Karlovac
Dinka Belobrajić - Kraljevica
Jadranka Petrović-Schneider - Osijek
Mirna Milevoj-Ražem - Pula
Madlen Mihalić, Sanjin Kilvain - Rijeka
Anita Ursić, Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Dubravko Matić - Split
Ilonka Artuković - Samobor
Anela Daraboš - Varaždin
Venera Zahariev Španiček - Zaprešić
Silvana Nemrava-Čičak, Marina Galović, Ivana Samardžija-Čor, Katja Dumić Kubat, Filip Jadrijević-Cvrlje, Božena Hader, Miroslav Dumić, Helena Strizić Živić, Tanja Kladnički, Ana Krpina-Pozaić, Lada Gulić, Ivanka Bilonić-Čović, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Sandra Vukšić, Marinka Marić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski - Zagreb
PLASTIČNI KIRURG:
Bojan Ignatovski - Daruvar
Robert Selmani - Dubrovnik
Davor Jurišić - Rijeka
Srećko Budi - Samobor
Veridijana Šunjić Roguljić, Goran Tintor, Miroslav Ercegović, Bojan Štambuk - Split
Johann Nemrava, Zvonko Zadro, Marko Barić, Domagoj Eljuga, Hrvoje Kisić, Zlatko Vlajčić, Tomislav Orešić, Ivan Milas, Andrej Roth, Anto Dujmović, Zvonimir Puljiz, Franjo Rudman, Rado Žic, Mladen Duduković, Dinko Bagatin - Zagreb
PSIHIJATAR:
Robert Varda - Imotski
Anamarija Milun - Popovača
Damir Mrass, Anđelko Beg - Split
Snježana Mikolaš, Goran Babić, Majda Grah, Dubravka Galez Mihaldinec, Davor Moravek, Ivan Otić, Zorana Kušević, Tihana Jendričko, Marijan Montani, Ljiljana Škrinjarić, Davor Zdunić - Zagreb
PSIHOTERAPEUT:
Iva Stasiow - Zagreb
PULMOLOG:
Ivan Štefanac - Osijek
Luka Vrbanić, Sanja Popović-Grle, Andrea Vukić-Dugac, Saša Srića - Zagreb
RADIOLOG:
Nikola Ivan Leder - Velika Gorica
Ivo Poropat - Zadar
Vladimir Kalousek, Andrijana Jović, Vinko Bubić, Luka Novosel, Frane Marleku, Draga Ljubić, Vinko Vidjak, Marija Marušić, Ivo Gregurić - Zagreb
REUMATOLOG:
Vesna Budišin - Čakovec
Marija Glasnović - Pula
Mislav Radić, Dušanka Kaliterna-Martinović - Split
Ana Gudelj-Gračanin, Miroslav Mayer - Zagreb
TORAKALNI KIRURG:
Dragan Krnić - Split
Igor Nikolić - Sveta Nedelja
Marko Vrančić, Josip Pejić - Zagreb
TRANSFUZIOLOG
Vedrana Burilović - Split
TRAUMATOLOG:
Željko Rutić - Varaždin
Marko Ostojić, Ivan Bagić, Jure Pavešić, Ivan Benčić, Mario Josipović, Ana Čizmić, Roman Pavić, Slaven Babić, Tomislav Matejić, Ivan Bohaček, Tomislav Ćuti, Stipe Ćorluka, Vide Bilić - Zagreb
UROLOG:
Jakša Batistić - Split
Franjo Jurenec, Šoip Šoipi, Matej Knežević, Dinko Hauptman, Slaven Ovčariček, Goran Bedalov, Goran Štimac, Tomislav Kuliš, Nikola Knežević, Neven Kapun, Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić - Zagreb
VASKULARNI KIRURG:
Ivan Brižić, Damir Halužan, Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb
DOKTORI STOMATOLOGIJE:
DJEČJI STOMATOLOG:
Marko Matutinović - Zagreb
ENDODONT I RESTAURATIVNI STOMATOLOG:
Petra Lukač Radić, Anja Sesar - Zagreb
ORALNI KIRURG:
Darko Slovša - Opatija
Andrej Kravanja, Willy Kocjan - Rijeka
Jerko Rebić, Ivica Knežević - Samobor
Dinko Lavrnja - Sisak
Marijan Baranović - Slavonski Brod
Josip Filipović - Vinkovci
Martina Menđušić Ivić, Igor Shapeski, Marko Miličić, Matija Gikić, Ivona Žužul, Davor Brajdić, Lea Grungold Golubić, Sven Bival, Luka Masnić, Krešimir Doblanović, Marko Bajs, Filip Štimac, Krešimir Johman, Jurica Krhen - Zagreb
ORTODONT:
Ivor Dugalija - Koprivnica
Darko Pollak - Osijek
Petra Zaverski - Rijeka
Ebtehaj Navaey - Samobor
Mirna Weber - Varaždin
Barbara Delija Omazić, Marko Grgurić, Ivana Rupić, Leila Latić Hodžić, Tomislav Lauc, Daria Štambuk-Ćosić, Mateja Jelić, Martina Ivanec Sapunar, Andrijana Kovačić, Davor Jokić - Zagreb
PARODONTOLOG:
Dario Bojčić - Split
PROTETIČAR:
Ante Bešlić - Poreč
Ana Mihajić Kravanja - Rijeka
Tamara Žaja, Karmen Kopjar, Elena Štimac-Vukojević, Nikola Petričević, Sanja Štefančić, Jozo Ćosić, Ivo Gašparac - Zagreb
STOMATOLOG:
Danijela Hajdinjak-Prihić - Bjelovar
Božena Lovrić Meter - Dugopolje
Ivana Borčić-Sesar - Đakovo
Danijela Glavosek-Kovačić - Đurđevac
Marijan Talakić, Hela Puljić - Karlovac
Robert Badrov - Kaštela
Karmela Radulović - Knin
Diana Vuić-Puljizević - Konavle
Nikolina Kuzmić-Šelimber - Koprivnica
Sara Jindra Jovanović - Križevci
Anton Lekić - Krk
Ivan Lošćac - Mošćenička Draga
Neven Crepulja, Katherine Anna Miletić - Opatija
Josip Prpić, Jasmina Milić-Pavlov, Mirela Veselinović, Josip Čes - Osijek
Dominik Štajdohar - Otok
Mateo Pierobon - Pakrac
Dominik Pleše - Popovača
Hrvoje Galić - Poreč
Andrea Lukežić, Bojan Šain, Bojana Freund-Kljun, Tajana Bandera, Tatjana Jović - Rijeka
Martina Romić Knežević - Samobor
Tamara Štefičar-Gerenčir - Slatina
Nikica Marinić - Slavonski Brod
Lana Krstinić, Ivan Frka Šeparović, Zorana Čizmić, Ante Vuković, Dario Bojčić, Nikolina Marin, Dea Jurić-Perković, Simona Šimat, Ante Kovačić - Split
Ivana Friganović Petrica - Sukošan
Ljiljana Peharda-Ivić, Ivana Ereš - Varaždin
Tihana Čilić - Vinkovci
Nataša Gržetić Car - Virovitica
Anabel Babić - Viškovo
Ana Pulja - Vodnjan
Ninoslav Jolić - Vukovar
Dijana Paleka, Sergej Kuštera - Zadar
Valerija Milković-Budimlija, Frano Visković, Anja Profozić Canjuga, Tena Velčić, Jelena Lukenda-Brekalo, Anita Erdeljac, Nikolina Petek-Žugaj, Lea Budak, Lucija Kuterovac, Kristian Tadić, Selma Čančar Omerbašić, Sara Znaor, Dominik Pleše, Ida Prpić, Dubravka Žarković, Martina Matleković, Anja Balenović, Petra Domislović, Tijana Đurišić, Višnja Tadić, Katarina Guštin, Ana Martinović, Josip Jezidžić, Petra Gajski, Marija Sabljić Blažević, Ante Stjepan Vidović, Andreja Puntijar, Igor Jurišić, Nino Balenović, Rifet Herić, Marta Krolo Šeparović, Blanka Jozinović, Sandra Petaros-Sikirić, Aleksandra Pavelić, Vladimir Basić, Mario Sesar, Maja Jagodić-Štimac, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Josip Marcelić, Ivan Miletić, Igor Ivanković, Nives Romana Beketić-Lušić, Inga Vučković, Davor Matković, Zlatan Vajzović, Blaženko Crnojević, Maja Flajnik, Marin Radić, Janko Naka, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac, David Basač - Zagreb
Višnja Batinić, Ante Brekalo - Zaprešić