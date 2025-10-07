Ne želite se naći u tuđem videu na Sori? Evo što trebate napraviti

Ako smatrate da vaši feedovi na TikToku ili Instagramu sadrže previše objava koje su izradili ljudi, Sora nudi feed bez sadržaja koje je stvorio čovjek: od glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana kako peče Pikachua na roštilju do govora Martina Luthera Kinga mlađeg o Xbox Game Passu.

Sve u potpunosti izmišljeno i generirano uz pomoć umjetne inteligencije. Implikacije ove tehnologije su uznemirujuće. Ali nije problem samo u tome što videozapisi izgledaju sve stvarnije. Naime s novim izdanjem Sore stigla je i značajka cameo, pomoću koje možete umetati stvarne ljude u uratke umjetne inteligencije.

Ako, naprimjer, zatražite videozapis nekoga kako se vozi skateboardom po neboderu, Sora ne mora generirati lažnu osobu, već može staviti vas osobno ili nekog od vaših prijatelja, odnosno bilo koga tko je to dozvolio.

Kako izbjeći da vas taj stroj za deepfake videozapise uključi u svoje uratke? Da biste postavili cameo, morate snimiti video sebe dok govorite, što modelu daje informacije potrebne da bi vas ubacio u kratke videoisječke.

U idealnom slučaju, vi kontrolirate svoje cameo. Ako ne želite da drugi ljudi generiraju videozapise o vama, možete ih blokirati. Ako vam se ne sviđa video koji je netko napravio s vašim cameo prikazom, možete zatražiti od OpenAI-a njegovo brisanje iz Sore, čak i ako niste sami napravili video.

Pogledajmo kako to možete učiniti.