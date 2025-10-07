Ne želite se naći u tuđem videu na Sori? Evo što trebate napraviti

S novim izdanjem Sore stigla je i značajka cameo, pomoću koje možete umetati stvarne ljude u uratke umjetne inteligencije. Kako izbjeći taj potencijalni stroj za deepfake videozapise?
Sora je trenutno besplatna aplikacija broj jedan u Appleovoj trgovini App Storeu. a korisnicima omogućuje generiranje hiperrealističnih kratkih videozapisa temeljem jednostavnih uputa.
Ako smatrate da vaši feedovi na TikToku ili Instagramu sadrže previše objava koje su izradili ljudi, Sora nudi feed bez sadržaja koje je stvorio čovjek: od glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana kako peče Pikachua na roštilju do govora Martina Luthera Kinga mlađeg o Xbox Game Passu.
Sve u potpunosti izmišljeno i generirano uz pomoć umjetne inteligencije. Implikacije ove tehnologije su uznemirujuće. Ali nije problem samo u tome što videozapisi izgledaju sve stvarnije. Naime s novim izdanjem Sore stigla je i značajka cameo, pomoću koje možete umetati stvarne ljude u uratke umjetne inteligencije.
Ako, naprimjer, zatražite videozapis nekoga kako se vozi skateboardom po neboderu, Sora ne mora generirati lažnu osobu, već može staviti vas osobno ili nekog od vaših prijatelja, odnosno bilo koga tko je to dozvolio.
Kako izbjeći da vas taj stroj za deepfake videozapise uključi u svoje uratke? Da biste postavili cameo, morate snimiti video sebe dok govorite, što modelu daje informacije potrebne da bi vas ubacio u kratke videoisječke.
U idealnom slučaju, vi kontrolirate svoje cameo. Ako ne želite da drugi ljudi generiraju videozapise o vama, možete ih blokirati. Ako vam se ne sviđa video koji je netko napravio s vašim cameo prikazom, možete zatražiti od OpenAI-a njegovo brisanje iz Sore, čak i ako niste sami napravili video.
Pogledajmo kako to možete učiniti.
Kako blokirati korištenje vašeg lika u videozapisima drugih korisnika?
Ove postavke primjenjuju se samo nakon što postavite svoj cameo prikaz. Ako aplikaciju jednostavno koristite za gledanje videozapisa, nema postavki koje biste mogli prilagoditi. Međutim, ako ste napravili cameo prikaz, možete koristiti nekoliko kontrola da biste ograničili način na koji se koristi.
Otvorite Soru, kucnite sličicu svog profila u donjem desnom kutu i zatim dugme izbornika s dvije crte u gornjem desnom kutu. Odaberite Cameo Rules. Ovdje možete prilagoditi tko može koristiti vaš cameo prikaz iz sljedećih opcija:
- Only me: Nijedan drugi korisnik Sore ne može koristiti vaš cameo prikaz.
- People I approve: Odaberite korisnike Sore koji mogu koristiti vaš cameo.
- Mutuals: Svatko koga pratite i tko vas prati može koristiti vaš cameo.
- Everyone: Svatko na platformi može koristiti vaš cameo.
Promjena ovih postavki bit će primijenjena na buduće videozapise, ne na one koje ste već kreirali. Ako ste izvorno dopustili uzajamnim ili svim korisnicima korištenje vašeg camea, pa to promijenili na ljude koje odobravate ili samo na sebe, svi prethodni videozapisi snimljeni s vašim cameom ostat će na platformi.
Na raspolaganju je još jedan način na koji možete upravljati zapisima s vašim cameom.
Vratite se na postavke camea, odaberite Cameo preferences i zatim Restrictions. Ovdje biste trebali imati mogućnost unosa bilo kojeg ograničenja koje želite, što će spriječiti druge u uključivanju tih ograničenja prilikom korištenja vašeg camea.
Naprimjer, mogli biste spriječiti ljude koji vas žele staviti u političke videozapise ili u kojima izgovarate određene riječi ili fraze.
Kako obrisati tuđe videozapise koji koriste vaš cameo?
Ako vidite videozapis koji je netko napravio koristeći vaš cameo i više ga ne želite na platformi, možete zatražiti brisanje od OpenAI-a. Otvorite videozapis, odaberite Report. Ovdje možete zatražiti uklanjanje.
U OpenAI-u tvrde da će 'pregledati i poduzeti mjere' ako videozapis koristi vaš cameo 'protivno vašim postavkama ili pravilima'.
Kako uništiti sve videozapise koji koriste vaš cameo?
Nuklearna opcija je jednostavna: potpuno izbrišite svoj korisnički račun pri Sori. To bi trebalo ukloniti sve videozapise povezane s njim, piše Life Hacker.