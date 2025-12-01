Europa dobiva vlastiti 'nebeski štit'? Talijani predstavili kupolu koja čuva gradove od projektila

Nazvan Michelangelo Dome , sustav je razvijen za obranu ključne infrastrukture, osjetljivih urbanih područja te imovine od nacionalnog i europskog strateškog značenja, priopćili su iz tvrtke, a prenosi Euronews Next .

Talijanska obrambena kompanija Leonardo predstavila je planove za obrambeni štit pokretan umjetnom inteligencijom čija je svrha zaštititi gradove i kritičnu infrastrukturu u razdoblju pojačanih geopolitičkih napetosti.

Tvrtka očekuje da će projekt biti u potpunosti operativan do kraja desetljeća, naveo je CNBC.

'U svijetu u kojem se prijetnje brzo razvijaju i postaju sve složenije te u kojem je obrana skuplja od napada, ona mora inovirati, predviđati i graditi međunarodnu suradnju.'

'Leonardo potvrđuje Michelangelom svoju predanost razvoju rješenja koja štite građane, institucije i infrastrukturu, kombinirajući naprednu tehnologiju, sustavnu viziju i snažne industrijske kapacitete', izjavio je Roberto Cingolani, glavni izvršni direktor i generalni direktor Leonarda.

Kako funkcionira?

Kupola Michelangelo predstavljena je u četvrtak, a Leonardo tvrdi da se razlikuje od postojećih sustava jer integrira senzore nove generacije na kopnenim, pomorskim, zračnim i svemirskim platformama, kao i alate za kibernetičku obranu, zapovjedne i kontrolne sustave te module umjetne inteligencije.

Prema podacima tvrtke, riječ je o sigurnosnom kišobranu koji može otkriti, pratiti i neutralizirati širok spektar prijetnji, uključujući hipersonične projektile, rojeve dronova, površinske i podvodne napade te neprijateljske kopnene postrojbe, čak i tijekom velikih koordiniranih operacija.

Sustav također može koristiti višestruke senzore i prediktivne algoritme da bi unaprijed procijenio neprijateljske aktivnosti i automatski odredio najdjelotvornije protumjere, navodi Leonardo. Europa je posljednjih godina znatno povećala obrambenu potrošnju, posebice nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da bi mogao smanjiti financijsku potporu europskim saveznicima.

U listopadu 2022. godine europske su države najavile i inicijativu European Sky Shield Initiative (ESSI), usmjerenu na jačanje zaštite kontinenta od zračnih prijetnji nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači iste godine. Za sada nije poznato hoće li se nova Leonardova tehnologija uklopiti u program ESSI.