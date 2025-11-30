PlayStation Portal upravo je postao barem dvaput bolji: Isprobali smo novu značajku

Godinu i pol nakon službenog debija Sonyjeva kombinacija kontrolera i ekrana napokon je dobila ažuriranje koje je dovodi korak bliže statusu nezavisne konzole. No kao i sa svim besplatnim nadogradnjama, i ovdje postoji kvaka

Obično se kaže da na dobre stvari treba čekati, no malo tko je mislio da to vrijedi i za PlayStation Portal. Sonyjeva elegantno dizajnirana periferija na prvim je slikama izgledala kao konačan odgovor prijenosnoj konkurenciji iz Valvea i Nintenda.

Prvi dojmovi i službene specifikacije prikazali su drukčiju sliku: umjesto iskoraka u svijet mobilnih konzola, uređaj je namijenjen streamanju igara za PlayStation 5 s lokalne konzole, što je korisnicima omogućilo da ih igraju na 8-inčnom LCD zaslonu bez potrebe za paljenjem TV-a. Kvaliteta prijenosa uglavnom je ovisila o kvaliteti kućne mreže, što znači da je za optimalni gejming bez trzanja najbolje poslužio dio stana s dobrim Wi-Fi signalom. Ako je sve radilo i ako vam latencija nije uzrokovala prevelike glavobolje, koncept i namjena ove konzole su, makar ograničeni, radili ono što piše na kutiji: pružili još jedan način konzumiranja sadržaja za PlayStation. Najnovija nadogradnja, izašla prije nešto više od tjedan dana, razlog je zbog kojeg pišem ovaj članak, uz donekle malo ažuriranje 'mlohavih' dojmova koje je ova periferija isprva ostavila.

Naime PlayStation Portal odsad omogućuje streamanje igara iz korisnikove kolekcije bez potrebe za paljenjem PlayStationa, no samo ako ima pretplatu Plus Premium. Streaming je, tim rečeno, relativno lako pokrenuti, makar je prije nezavisnog gejminga potrebno povezati Portal sa samim PlayStationom, što u prijevodu znači da ne možete samo kupiti Portal i pretplatu na PlayStation Plus Premium. Broj igara koje se može streamati u ovom trenu donekle je ograničen, što znači da ih možete pokrenuti 'puno', ali ne i 'sve'.

Opcija streamanja igara iz kolekcije korisnika, uključujući nedavno izašle hitove koji nisu dio paketa PlayStation Plus, na solidnom Wi-Fi-ju radi dobro i elegantno, a pristupa joj se izborom nove ikonice u gornjem lijevom dijelu zaslona. Kako je išlo igranje? Nakon sat i pol Dave The Divera i par sati Elden Ringa iskustvo je bilo - zadovoljavajuće. Trzanje se, očekivano, počelo pojavljivati kada je internetska veza bila malo kilava, no to je bio problem i kad je konzola izašla. Bitan dio je taj da streaming u optimalnim uvjetima radi bez ikakvog trzanja te pruža ono zbog čega sam, na koncu, i odlučio instalirati novo ažuriranje.