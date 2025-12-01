Rover zabilježio 'mini munje' na Marsu?

Električni impulsi, opisani kao 'mini munje', otkriveni su analizom audiozapisa i elektromagnetskih mjerenja prikupljenih instrumentom SuperCam. Tim istraživača iz Francuske pregledao je 28 sati snimki nastalih tijekom dviju marsovskih godina, odnosno 1374 zemaljska dana . Zabilježeni impulsi uglavnom su se pojavljivali u povezanim atmosferskim uvjetima , posebno u vrtlogu prašine i na rubovima većih prašinskih oluja. Takvi se vrtlozi stvaraju kada se zagrijani zrak diže s površine, a unutarnja kretanja mogu proizvesti električna pražnjenja .

Izgleda da smo prvi put uspjeli zabilježiti električnu aktivnost u atmosferi Marsa, što upućuje na to da je planet sposoban za pojave slične munjama. Snimke potječu s NASA -inog rovera Perseverance , a on od 2021. godine istražuje krater Jezero u potrazi za tragovima nekadašnje biološke aktivnosti.

Vodeći autor studije, dr. Baptiste Chide, istaknuo je da nalaz ima izravne posljedice za razumijevanje kemije atmosfere, klime, potencijalne nastanjivosti te budućih robotskih i ljudskih misija. Prema njemu i njegovim kolegama, Mars se sada pridružuje Zemlji, Saturnu i Jupiteru kao planet s atmosferskom električnom aktivnošću.

Unatoč snažnim indikacijama, dio stručnjaka poziva na oprez. U komentaru za časopis Nature, fizičar Daniel Pritchard naveo je da snimke nude uvjerljive dokaze o električnim pražnjenjima izazvanima prašinom, no da će ostati određena sumnja zbog izostanka vizualnog potvrđivanja. Rasprava o prirodi ovih pojava vjerojatno će se nastaviti, piše BBC.

Perseverance je ranije ove godine dokumentirao i stijene s neobičnim uzorcima, nazvane 'leopardove pjege' i 'makova zrna'. Riječ je o mineralima koji mogu nastati kemijskim reakcijama povezanim s mogućim starim mikrobima, premda se ne može isključiti geološko porijeklo. NASA je ove značajke opisala kao potencijalno najuvjerljivije tragove nekadašnjeg života.

Danas je Mars hladan i suh planet, no postoje dokazi da je prije milijardi godina imao gustu atmosferu i površinsku vodu, što ga čini ključnom lokacijom za potragu za tragovima prošle biološke aktivnosti.