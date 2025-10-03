Kako produžiti vijek trajanja bežičnih slušalica: Šest najvažnijih pravila

U prosjeku bi slušalice trebale trajati oko dvije do tri godine prije nego što im baterije znatno oslabe, no uz pažljivu upotrebu i održavanje možete im produljiti vijek trajanja
Male, prijenosne i impresivne u smislu audio mogućnosti za svoju veličinu, bežične slušalice postale su sastavni dio slušanja glazbe, podcasta ili videozapisa za velik broj ljudi. Iako su iznimno praktične i može ih se koristiti u raznim situacijama, ipak imaju i nedostataka. Naime krhkije su od drugih gadgeta i često ne traju podjednako dugo.
U prosjeku, slušalice bi trebale trajati oko dvije do tri godine prije nego što im baterije znatno oslabe, no uz pažljivu upotrebu i održavanje možete im produljiti vijek trajanja.
Evo na što trebate obratiti pozornost.
Ekstremne temperature
Kao i svi uređaji s litijskim baterijama, bežične slušalice osjetljive su na visoke i niske temperature. Ostavite li ih izložene ljetnom suncu ili zimskim hladnoćama, trajat će kraće nego ako izbjegavate takve situacije.
Visoke temperature ubrzavaju kemijske reakcije unutar baterijskih ćelija, uzrokujući bržu degradaciju elektrolita i elektrodnih materijala. S vremenom to smanjuje maksimalan naboj koji baterija može držati, što dovodi do primjetnog pada ukupnih performansi.
Hladnoća nije toliko dugoročno destruktivna, ali privremeno usporava kemijske procese u ćelijama. Zbog toga se slušalice brže prazne, a ponovljeno izlaganje temperaturama ispod nule doprinosi prijevremenom trošenju.
Slušanje glazbe na najjače
Dugotrajno izlaganje maksimalnom volumenu nije loše samo po vaš sluh, već oštećuje i slušalice. Prejako pritiskanje tih malih zvučnika prisiljava zvučnu zavojnicu na prijenos dodatne struje, a dijafragmu na pomicanje izvan svojih granica. Sav taj napor stvara toplinu, izaziva trošenje i nakon nekog vremena odrazit će se na kvalitetu reprodukcije zvuka.
Ako stalno pojačavate glasnoću, problem možda nije u snazi zvuka, već u prianjanju. Loše brtvljenje propušta vanjsku buku, pa pojačavate glasnoću da biste to kompenzirali. Pokušajte naći umetke za uši koji vam bolje pristaju ili prijeći na dizajn koji izolira buku.
Preskakanje redovitog čišćenja
Slušalice su magnet za ušni vosak, znoj, dlačice i prašinu, posebno ako ih koristite vani. Osim što to izgleda ružno, nakupljanje tih tvari može začepiti mrežice zvučnika, blokirati priključke za mikrofon, pa čak i ometati punjenje.
Čišćenje slušalica je jednostavno i traje samo nekoliko minuta.
Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice, suhom četkom s mekim vlaknima ili malom količinom sredstva za čišćenje (poput gline za čišćenje elektronike) nježno uklonite prljavštinu s rešetki zvučnika i mikrofona. Budite oprezni kako ne biste gurali ostatke dublje u rešetke.
Nakon toga uzmite pamučni štapić – suh ili tek navlažen izopropilnim alkoholom – i obrišite kontakte za punjenje na slušalicama i kućištu. Prije ponovnog uključivanja provjerite je li sve potpuno suho.
Ako slušalice imaju silikonske vrhove, skinite ih i operite sapunom u toploj vodi, a zatim ih potpuno osušite prije nego što ih ponovno stavite. Umjesto vode, možete upotrijebiti vlažni pamučni štapić za čišćenje vrhova. Pjenasti vrhovi su nezgodniji jer su mekši, pa rukujte njima s malo više strpljenja.
Stalno uključene značajke koje troše puno energije
Napredne mogućnosti – poput aktivnog poništavanja buke (ANC), transparentnog načina rada i pametnih glasovnih asistenata – velike su potrošačice energije.
ANC je jedan od najvećih potrošača baterije jer mora uzorkovati ambijentalnu buku, pokretati algoritme i generirati protuzvuk, što troši dodatnu energiju u usporedbi s uobičajenom reprodukcijom.
Stoga koristite načine rada koji intenzivno troše energiju samo kada je to potrebno (naprimjer, uključite ANC tijekom letova ili bučnih putovanja na posao i isključite ga u tihim okruženjima) jer na taj način smanjujete trošenje baterije.
Izlaganje tekućinama bez zaštite
Mnogi su modeli slušalica danas vodootporni, s oznakama poput IPX4 ili IPX7. Ali to ima različite slojeve značenja: IPX4 obično znači da mogu podnijeti znoj ili laganu kišicu dok IPX7 govori da će izdržati brzo umakanje u metar vode pola sata. No ne mogu se nositi sa stalnim nakupljanjem znoja bez čišćenja ili pranjem pod mlazom vode, poput posuđa.
Zbog soli koju sadrži, znoj je podmukao jer je zapravo agresivniji od obične vode. Ta sol može s vremenom nagristi brtve, zaptivke, pa čak i male kontakte za punjenje. Ako koristite slušalice u teretani ili dok trčanje, dobro ih obrišite nakon toga – nemojte ih samo ubaciti vlažne u kutijicu.
Rotirajte slušalice
Iako izgledaju gotovo identično, par bežičnih slušalica nije isti. Jedna se tretira kao primarna jedinica, koja upravlja bežičnom vezom s mobitelom, dok druga prati uređaj.
Ako uvijek posežete za istom stranom za pozive ili slušanje, ta slušalica na kraju preuzima više posla i može se brže istrošiti. Radite li to dovoljno dugo, možete ostati s jednom 'umornom' slušalicom dok će druga i dalje imati viška energije.
Jednostavno rješenje je njihovo rotiranje. Ako vam slušalice omogućuju neovisno korištenje bilo koje strane, naizmjenično koristite lijevu i desnu stranu. To neće spriječiti starenje obje baterije istim tempom, ali ravnomjernije raspoređuje opterećenje i pomaže vašem paru u elegantnijem starenju zajedno, piše Make Use Of.