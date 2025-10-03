Kako produžiti vijek trajanja bežičnih slušalica: Šest najvažnijih pravila

U prosjeku, slušalice bi trebale trajati oko dvije do tri godine prije nego što im baterije znatno oslabe, no uz pažljivu upotrebu i održavanje možete im produljiti vijek trajanja.

Male, prijenosne i impresivne u smislu audio mogućnosti za svoju veličinu, bežične slušalice postale su sastavni dio slušanja glazbe, podcasta ili videozapisa za velik broj ljudi. Iako su iznimno praktične i može ih se koristiti u raznim situacijama, ipak imaju i nedostataka . Naime krhkije su od drugih gadgeta i često ne traju podjednako dugo.

Ekstremne temperature

Kao i svi uređaji s litijskim baterijama, bežične slušalice osjetljive su na visoke i niske temperature. Ostavite li ih izložene ljetnom suncu ili zimskim hladnoćama, trajat će kraće nego ako izbjegavate takve situacije.

Visoke temperature ubrzavaju kemijske reakcije unutar baterijskih ćelija, uzrokujući bržu degradaciju elektrolita i elektrodnih materijala. S vremenom to smanjuje maksimalan naboj koji baterija može držati, što dovodi do primjetnog pada ukupnih performansi.

Hladnoća nije toliko dugoročno destruktivna, ali privremeno usporava kemijske procese u ćelijama. Zbog toga se slušalice brže prazne, a ponovljeno izlaganje temperaturama ispod nule doprinosi prijevremenom trošenju.

Slušanje glazbe na najjače

Dugotrajno izlaganje maksimalnom volumenu nije loše samo po vaš sluh, već oštećuje i slušalice. Prejako pritiskanje tih malih zvučnika prisiljava zvučnu zavojnicu na prijenos dodatne struje, a dijafragmu na pomicanje izvan svojih granica. Sav taj napor stvara toplinu, izaziva trošenje i nakon nekog vremena odrazit će se na kvalitetu reprodukcije zvuka.

Ako stalno pojačavate glasnoću, problem možda nije u snazi zvuka, već u prianjanju. Loše brtvljenje propušta vanjsku buku, pa pojačavate glasnoću da biste to kompenzirali. Pokušajte naći umetke za uši koji vam bolje pristaju ili prijeći na dizajn koji izolira buku.

Preskakanje redovitog čišćenja

Slušalice su magnet za ušni vosak, znoj, dlačice i prašinu, posebno ako ih koristite vani. Osim što to izgleda ružno, nakupljanje tih tvari može začepiti mrežice zvučnika, blokirati priključke za mikrofon, pa čak i ometati punjenje.

Čišćenje slušalica je jednostavno i traje samo nekoliko minuta.

Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice, suhom četkom s mekim vlaknima ili malom količinom sredstva za čišćenje (poput gline za čišćenje elektronike) nježno uklonite prljavštinu s rešetki zvučnika i mikrofona. Budite oprezni kako ne biste gurali ostatke dublje u rešetke.

Nakon toga uzmite pamučni štapić – suh ili tek navlažen izopropilnim alkoholom – i obrišite kontakte za punjenje na slušalicama i kućištu. Prije ponovnog uključivanja provjerite je li sve potpuno suho.

Ako slušalice imaju silikonske vrhove, skinite ih i operite sapunom u toploj vodi, a zatim ih potpuno osušite prije nego što ih ponovno stavite. Umjesto vode, možete upotrijebiti vlažni pamučni štapić za čišćenje vrhova. Pjenasti vrhovi su nezgodniji jer su mekši, pa rukujte njima s malo više strpljenja.