ipak smjena

Tim Cook odlazi s čela Applea: Poznato tko preuzima vodstvo

M. Šu.

20.04.2026 u 23:14

Tim Cook Izvor: Profimedia / Autor: Nic Coury / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Apple je objavio da će John Ternus postati novi izvršni direktor kompanije, naslijedivši Tima Cooka, koji će preuzeti ulogu izvršnog predsjednika uprave.

Ternus, trenutačno potpredsjednik zadužen za razvoj hardvera i zaposlenik Applea već 25 godina, preuzet će dužnost 1. rujna, javlja BBC.

Cook, koji vodi Apple od 2011. nakon povlačenja Stevea Jobsa zbog zdravstvenih razloga, ostat će na poziciji izvršnog direktora tijekom ljeta kako bi osigurao prijenos ovlasti. Nakon toga će, kako je najavljeno, pomagati u određenim aspektima poslovanja, uključujući odnose s donositeljima odluka diljem svijeta.

vezane vijesti

Cook je svoju ulogu opisao kao ‘najveću čast u životu’, a za Ternusa je rekao da ima ‘um inženjera, dušu inovatora i sposobnost vodstva s integritetom’.

John Ternus Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Kao čelnik razvoja hardvera, Ternus nadzire sve ključne Appleove proizvode, uključujući iPhone, iPad i Apple Watch.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Netko se opasno bogati na ratu: Je li sukob na Bliskom istoku postao najveća svjetska kockarnica?
Mrzite kišu? Nakon ovoga ćete promijeniti mišljenje: Ima neočekivane koristi
Hrvatska je izložena potencijalno pogubnom američkom 'kill switchu'

najpopularnije

Još vijesti