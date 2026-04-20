Tim Cook odlazi s čela Applea: Poznato tko preuzima vodstvo

Ternus, trenutačno potpredsjednik zadužen za razvoj hardvera i zaposlenik Applea već 25 godina, preuzet će dužnost 1. rujna, javlja BBC.

Cook, koji vodi Apple od 2011. nakon povlačenja Stevea Jobsa zbog zdravstvenih razloga, ostat će na poziciji izvršnog direktora tijekom ljeta kako bi osigurao prijenos ovlasti. Nakon toga će, kako je najavljeno, pomagati u određenim aspektima poslovanja, uključujući odnose s donositeljima odluka diljem svijeta.