Čudesni dečko iz Dubrave ostvario fantastičan rezultat na najopasnijoj utrci na svijetu

Od 58 natjecatelja koji su startali u drugoj utrci na Isle Of Manu, utrku ih je završilo 42 što je samo po sebi ogroman uspjeh uzmemo li u obzir činjenicu da su samo ove godine na Manu poginula dva vozača, nažalost, ukupno 272 u povijesti ove utrke.

Majcan, jedini Hrvat na Manu u zadnjih skoro 30 godina, ostvario je sjajno 30. mjesto s prosječnom brzinom od 120.18 milja na sat (194 km/h). Upravo se granica od 120 milja na sat smatra sjajnim rezultatom, a Majcanov je time veći jer mu je ovo tek treći nastup na zloglasnoj utrci. Najbrži i najbolji vozači Michael Dunlop, Dean Harrison, Peter Hickman i ostali na ovoj utrci sudjeluju i više od 15 godina.