Čudesni dečko iz Dubrave ostvario fantastičan rezultat na najopasnijoj utrci na svijetu

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Zagrepčanin Loris Majcan (30) osvojio je sjajno 30. mjesto u klasi Supersport na Isle Of Man TT-u, najopasnijoj utrci na svijetu.
Od 58 natjecatelja koji su startali u drugoj utrci na Isle Of Manu, utrku ih je završilo 42 što je samo po sebi ogroman uspjeh uzmemo li u obzir činjenicu da su samo ove godine na Manu poginula dva vozača, nažalost, ukupno 272 u povijesti ove utrke.
Majcan, jedini Hrvat na Manu u zadnjih skoro 30 godina, ostvario je sjajno 30. mjesto s prosječnom brzinom od 120.18 milja na sat (194 km/h). Upravo se granica od 120 milja na sat smatra sjajnim rezultatom, a Majcanov je time veći jer mu je ovo tek treći nastup na zloglasnoj utrci. Najbrži i najbolji vozači Michael Dunlop, Dean Harrison, Peter Hickman i ostali na ovoj utrci sudjeluju i više od 15 godina.
Isle Of Man Tourist Trophy vozi se na 60 kilometara dugoj stazi kroz sela i planine na ovom otočiću između Irske i Velike Britanije. Po planu se voze četiri kruga, ali su obje Supersport utrke (Majcan je u prvoj bio 34.) vozile tri kruga zbog loših vremenskih uvjeta.
Vozači cesticama kroz naselja i gradiće voze bez ikakve zaštite na zidovima kraj kojih nerijetko prolaze udaljeni nekoliko centimetara. Majcan se za svoje prvo sudjelovanje na Manu 2024. godine pripremao godinu dana. Svake godine je bio sve bolji, a ove godine je ostvario rezultat karijere. No, kako kaže, cilj mu je jednog dana pobijediti...