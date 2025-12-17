odluka senata

Milijarder Jared Isaacman potvrđen za šefa NASA-e

V. B./Hina

17.12.2025 u 22:17

Jared Isaacman
Jared Isaacman Izvor: Profimedia / Autor: BONNIE CASH / UPI / Profimedia
Bionic
Reading

Američki Senat u srijedu je potvrdio milijardera, privatnog astronauta Jareda Isaacmana kao administratora NASA-e, čime je ovaj zagovornik misija na Mars i bivši suradnik šefa SpaceX-a Elona Muska postao 15. čelnik svemirske agencije

Glasanje za Isaacmana, kojeg je Trump uklonio i potom ponovno imenovao kao administratora NASA-e ove godine, prošlo je rezultatom 67-30, dva tjedna nakon što je rekao senatorima u svome drugom saslušanju da NASA mora uhvatiti korak i ovo desetljeće preteći Kinu u povratku na Mjesec.

Vršitelj dužnosti čelnika NASA-e Sean Duffy, koji također vodi američko ministarstvo prometa, čestitao je Isaacmanu na X-u, poželjevši mu "uspjeh na početku mandata i u predvođenju NASA-e u povratku na Mjesec 2028. godine i pretjecanju Kine."

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEKI NOVI TRENDOVI

NEKI NOVI TRENDOVI

Riječi godine su 'vibe coding', 'slop' i 'paradruštveno'. I sve ih povezuje jedna stvar
ZAŠTITA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Brišete povijest pregledavanja? Online trag ostaje, evo što drugi prikupljaju i znaju o vama
globalna utrka

globalna utrka

O jednom europskom igraču ovise Nvidia i američki AI bum: Europa ima tajno oružje protiv Trumpa?

najpopularnije

Još vijesti