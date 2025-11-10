treba ograda

Novi trend vezan s umjetnom inteligencijom pojavio se na X-u i TikToku

Miroslav Wranka

10.11.2025 u 10:57

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Algi Febri Sugita / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Postaje lako stvarati hiperrealistične videozapise koji prikazuju nasilje, uključujući ono nad ženama i djecom, na što se reagira sa zakašnjenjem ili uopće ne

Ljudi pronalaze videozapise generirane umjetnom inteligencijom na TikToku i X-u koji prikazuju kako netko davi žene.

Videozapisi izgledaju zastrašujuće realistično. Isječci su kratki, traju možda 10 sekundi i imaju naslove poput 'Navijačica tinejdžerica je zadavljena', prikazujući sintetičke žene kako plaču i bore se.

Brojni dosad pronađeni zapisi imaju vodeni žig kakav koristi Sora 2, novi generator videozapisa OpenAI-a. Neki od novijih videozapisa nemaju takav žig, što znači da ljudi možda pokušavaju shvatiti kako ga ukloniti ili koriste druge alate umjetne inteligencije.

Račun na X-u gotovo da nema pratitelja dok ih je sličan na TikToku imao preko 1000 prije nego što je konačno uklonjen. Oba su, čini se, pokrenuta u listopadu, prvo objavljivanjem pravih isječaka, da bi zatim prešli na nasilje generirano umjetnom inteligencijom.

Osim što je u pitanju uznemirujući sadržaj, problem je i u tome što ga platforme za umjetnu inteligenciju i društvene mreže ne uspijevaju prepoznati, iako ga njihova pravila jasno zabranjuju.

TikTok je uklonio račun nakon što su mediji počeli postavljati pitanja, a X navodno nije, čak ni nakon što su počele stizati prijave korisnika.

Postaje, dakle, lako stvarati hiperrealistične videozapise koji prikazuju nasilje, uključujući ono nad ženama i djecom, na što se reagira sa zakašnjenjem ili uopće ne. Iako ti videozapisi ne prikazuju stvarne događaje, to ne znači da ne mogu uzrokovati stvarnu psihološku štetu i hraniti kulturu nasilja.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva već je najavila da će svaki pornografski prikaz davljenja učiniti ilegalnim. Također, raste pritisak na OpenAI, TikTok i X da zajednički postave prave zaštitne ograde na svoje alate s umjetnom inteligencijom, piše Digital Trends.

tportal
