CroAI i CARNET pokreću inicijativu 'Otvorena vrata AI-ja'

11.11.2025 u 14:01

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CroAI, u suradnji s CARNET-om i partnerima na projektu BrAIn – Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju (program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027., uz podršku Europskog socijalnog fonda plus), pokreće nacionalnu inicijativu 'Otvorena vrata AI-ja'

Cilj inicijative je povezati škole i tehnološke tvrtke te učenicima pružiti stvaran uvid u svijet digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije iz prve ruke, kroz posjete radnim okruženjima u kojima se AI svakodnevno razvija i primjenjuje. Od rujna 2025. nadalje, učenici osnovnih, strukovnih i srednjih škola koji pohađaju eksperimentalni kurikulum 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene' imat će priliku posjetiti AI-orijentirane tvrtke diljem Hrvatske.

>>Hrvatski Telekom pokrenuo besplatne edukacije o umjetnoj inteligenciji, provjerite kako se uključiti<<

Posjeti traju oko 1–2 sata i uključuju obilazak prostora, kratko predstavljanje tvrtke te neformalan razgovor s članovima tima. Kako navode iz udrue CroAI, sudjelovanjem u inicijativi 'Otvorena vrata AI-ja' tvrtke 'inspiriraju novu generaciju mladih talenata u području tehnologije i umjetne inteligencije, predstavljaju svoj rad i vrijednosti učenicima u formativnoj fazi, doprinose razvoju digitalnog društva kroz konkretan, pozitivan utjecaj, postaju dio mreže poduzeća koja aktivno podržavaju edukaciju i odgovornu primjenu AI-ja u praksi'-

Tvrtke zainteresirane za sudjelovanje mogu se prijaviti putem kratkog online obrasca. CroAI će, u suradnji s CARNET-om, koordinirati logističke detalje i povezati škole s tvrtkama prema njihovim mogućnostima i lokaciji, navode u priopćenju za medije.

