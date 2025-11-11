I to se dogodilo: Ova AI pjesma našla se na vrhu Billboardove ljestvice

Projekt Breaking Rust - iza kojeg navodno stoji tekstopisac Aubierre Rivaldo Taylor - generirao je 1,6 milijuna službenih streamova u SAD-u. Moguće je kako je i on djelo umjetne inteligencije

Walk My Walk, country pjesma generirana umjetnom inteligencijom, dosegla je vrh Billboardove glazbene ljestvice Digital Song Sales. Objavio ju je Breaking Rust, koji također nije stvaran, već je kreacija umjetne inteligencije. Prema Billboardu, Breaking Rust je relativno nova kreacija, koja se pojavila na sceni oko sredine listopada. Njegova debitantska pjesma Livin’ On Borrowed Time dosegla je 5. mjesto na istoj ljestvici.

Do 4. studenog, projekt Breaking Rust - iza kojeg navodno stoji tekstopisac Aubierre Rivaldo Taylor - generirao je 1,6 milijuna službenih streamova u SAD-u. Ali malo se zna o Aubierreu Rivaldu Tayloru, pa je moguće kako je i on djelo umjetne inteligencije. Korisnički račun Breaking Rusta pri Instagramu već je prikupio 36 tisuća pratitelja, a feed prikazuje glazbene spotove generirane umjetnom inteligencijom u kojima se pojavljuje country pjevač. Ali, nigdje na stranici profila ne piše da je sadržaj djelo umjetne inteligencije. Uspjeh pjesme depresivan je preokret događaja za ljudske glazbenike. Tim više što je moguće kako je njihov rad korišten za obuku alata umjetne inteligencije koji su stvorili Walk My Walk.