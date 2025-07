I KBC Zagreb bio je njihova meta – posljedice su skupe, ulaganja slaba: Mogu li se europske bolnice obraniti?

Prosječna cijena većeg napada penje se na oko 300.000 eura, no posljedice mogu biti i fatalne, kao u slučaju nedavne smrti pacijenta u Ujedinjenom Kraljevstvu povezanog s kašnjenjem laboratorijskih nalaza zbog kibernetičkog napada na odjel patologije. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da su takvi napadi na zdravstvo 'pitanje života i smrti'.

Više od godinu i pol kasnije sustav još uvijek nije potpuno normaliziran . Internet i baze podataka i dalje su pod restrikcijama jer se gradi nova, sigurnija IT infrastruktura.

Kirurg iz Frankfurta Simon Meier sjeća se noći u kojoj je njegovu bolnicu paralizirao masovan kibernetički napad. 'Nazvali su me dok sam bio izvan službe. IT timovi su cijelu noć pokušavali riješiti problem, ali bez uspjeha. Sljedeće jutro morali smo donijeti tešku odluku – odspojiti cijelu mrežu bolnice s interneta', ispričao je Meier, ujedno bolnički krizni planer.

Skupe posljedice i slaba ulaganja

Dok zdravstveni sektor postaje glavni cilj hakera, istovremeno najmanje ulaže u zaštitu. Samo 27 posto zdravstvenih ustanova u EU ima program obrane od ransomwarea, a čak 40 posto njih ne provodi ni osnovnu edukaciju zaposlenika o sigurnosnim prijetnjama, pokazuje izvješće ENISA-e.

'Hakerima je zdravstveni sektor savršen cilj: podatke je lako ukrasti, a na crnom tržištu postižu visoku cijenu', kaže profesor Hristos Ksenakis sa Sveučilišta Pirej. On upozorava da se bolnice i dalje ponašaju kao da je kibernetička sigurnost luksuz, a ne nužnost.

EU traži rješenja, ali vremena je sve manje

Europska komisija je u siječnju predstavila akcijski plan za bolničku kibernetičku sigurnost, uključujući osnivanje europskog centra za podršku zdravstvenom sektoru i 'kibernetičke vaučere' za manje ustanove. No stručnjaci upozoravaju da plan nije dovoljno ambiciozan i da bi zaštita zdravstva trebala postati pitanje nacionalne sigurnosti.

'U bolnicama imate zaštitare na vratima. Zašto onda nema zaštite digitalnih vrata?' istaknuo je europski povjerenik za zdravstvo Olivér Várhelyi.

U međuvremenu raste cijena nečinjenja. Napad na irski zdravstveni sustav 2021. paralizirao je IT infrastrukturu i doveo do ukupnih troškova većih od 750 milijuna eura. 'Ako se ne uloži unaprijed, platit ćemo kasnije – i to puno više', upozorava Meier.