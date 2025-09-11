Tehnološki podvig iza najvećeg koncerta u regiji: Kako je pola milijuna ljudi ostalo povezano

Povod meetupu bio je infrastrukturni izazov - kako osigurati stabilan signal i internet za pola milijuna ljudi okupljenih na jednom mjestu. Taj test dogodio se ovog srpnja na zagrebačkom Hipodromu, kada je Marko Perković Thompson održao najveći koncert ikada na ovim prostorima. Iza kulisa odvijala se kompleksna operacija u kojoj su svi domaći telekomi zajedničkim snagama gradili mrežu dovoljno snažnu da podnese nekoliko stotina tisuća paralelnih konekcija.

'Nismo krenuli sa znanjem da će doći pola milijuna ljudi. Najave su bile skromnije, a onda je krenuo reality check. Ili će naš tim to iznijeti, ili neće nitko. Podigli smo 37 novih baznih stanica na 11 lokacija, a ukupno je preko mobilnih mreža prošlo 90 terabajta prometa. Samo na Instagram je odlazilo 20 posto tog prometa, a na WhatsApp 18 posto. Broj poziva bio je 120 posto veći nego inače', rekao je Goran Toplek .

Na panelu su svoja iskustva podijelili Mirko Gudelj, organizotor koncerta, Goran Toplek , direktor odjela za razvoj pristupnih mreža iz Hrvatskog Telekoma , Jadranko Dundović iz koordinacije i nadzora IT infrastrukture na koncertu.

Za organizatora koncerta Mirka Gudelja ključan je bio sigurnosni aspekt: 'Rizik je bio ogroman. Ne financijski, nego sigurnosni - ako netko ne može kupiti vodu ili komunicirati. Zato smo imali backup backupova i nekoliko paralelnih opcija. Na projektu je radilo preko 700 ljudi i više od 100 firmi, od softvera i hardvera, do skela i dizalica. Sve je moralo biti usklađeno.'

Da prostora za greške nije bilo, potvrdio je i Jadranko Dundović: 'Na koncertu nije bilo gotovine, samo kartično plaćanje. Operativno je bilo nemoguće da sustav zakaže. Sigurnosni aspekt je bio jednako važan, 250 nadzornih kamera pokrivalo je cijeli Hipodrom, a mobilna aplikacija pomagala je u optimizaciji sigurnosti i pretresa. Infrastruktura je bila golema: 92 kilometra ethernet kabela, 17 kilometara optike i 30 kilometara cijevi, sve s dvostrukim backupom.'

Moderator Josip Stuhli, CTO u Sofascoreu, zaključio je: 'Ovakvi događaji pokazuju da tehnologija nije samo podrška, nego i uvjet da iskustvo bude potpuno. Ako signal izdrži pola milijuna ljudi, onda znamo da granice možemo pomaknuti još dalje. Ponekad je najveći uspjeh kad se ništa ne primijeti - jer sve radi.'