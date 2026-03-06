Tko je najveći gubitnik iscrpljivanja SAD-a na Iranu? Kotromanović: Egzistencija im o tome ovisi

Osim što je skupo, nije neograničeno jer protuzračne rakete proizvode se puno sporije.

'Iranci mogu jeftino napasti u odnosu na Izrael i SAD, Izrael troši od 200 do 500 milijuna dolara dnevno, a Amerikanci skoro do milijardu', kazao je bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Danas .

Jedna protuzačna raketa Patriot košta pet milijuna dolara , još je skuplji THAAD za 12,8 milijuna. S druge strane Iran jedan dron proizvede u prosjeku za 30.000 dolara. Procjene govore da je obaranje iranskih dronova SAD koštalo - do 70 puta više od drona koji je oboren.

Dok Iranci u mjesec dana mogu prozvesti između 5.000 i 6.000 šahida, američki Lockheed Martin uspio je doći do 620 Patriota na mjesec, dok skupljeg THAAD-a za sada proizvode manje od 100.

Američki ministar rata, Pete Hegseth, rekao je: 'Naše zalihe streljiva su pune, a naša volja čelična, što znači da je vremenski okvir pod našom kontrolom, koliko god bude trebalo da SAD postigne svoje ciljeve. Oni se nadaju da ovo ne možemo izdržati, a to je za Iransku revolucionarnu gardu i Iran vrlo pogrešna procjena.'

Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar - presreli su stotine raketa i dronova - vojni analitičari upozoravali su da imaju zalihe za svega nekoliko dana - što su obje zemlje demantirale.

No, najveći gubitnik iscrpljivanja SAD-a na Iranu bit će Ukrajina, kaže Kotromanović.

'Ne vidim kako bi uopće mogli dobiti u idućem periodu nekakva sredstva od SAD-a koja su im bitna i važna za njihovu egzistenciju. A to su raketni sustavi koji su im bitni. Zato je po meni nevjerojatno važno za ukrajinsku državu što su razvili svoje određene balističke rakete i određene sustave', kaže Kotromanović.

Ciljeve napada na Iran Trump je od početka mijenjao. Posljedice bi mogli iskoristiti Rusija i Kina. Američki vojni analitičari upozoravaju da je pražnjenje američkih zaliha na neprijatelju koji nije neposredna prijetnja - ozbiljan problem za nacionalnu i globalnu sigurnost.