Tko je najveći gubitnik iscrpljivanja SAD-a na Iranu? Kotromanović: Egzistencija im o tome ovisi

I.V.

06.03.2026 u 22:19

Ante Kotromanović (u krugu)
Ante Kotromanović (u krugu) Izvor: Screenshot / Autor: N1 (Youtube)/X
SAD skupim raketama udara na relativno jeftine iranske dronove. Koliko jeftino Iran može napasti i koliko se skupo SAD, Izrael i zaljevske zemlje moraju braniti? Što ovaj rat znači za američke zalihe i koje dvije zemlje na američko iscrpljivanje u Iranu zadovoljno trljaju ruke? Sve je komentirao bivši ministar obrane Ante Kotromanović

Jedna protuzačna raketa Patriot košta pet milijuna dolara, još je skuplji THAAD za 12,8 milijuna. S druge strane Iran jedan dron proizvede u prosjeku za 30.000 dolara. Procjene govore da je obaranje iranskih dronova SAD koštalo - do 70 puta više od drona koji je oboren.

'Iranci mogu jeftino napasti u odnosu na Izrael i SAD, Izrael troši od 200 do 500 milijuna dolara dnevno, a Amerikanci skoro do milijardu', kazao je bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Danas.

Osim što je skupo, nije neograničeno jer protuzračne rakete proizvode se puno sporije.

Dok Iranci u mjesec dana mogu prozvesti između 5.000 i 6.000 šahida, američki Lockheed Martin uspio je doći do 620 Patriota na mjesec, dok skupljeg THAAD-a za sada proizvode manje od 100.

Američki ministar rata, Pete Hegseth, rekao je: 'Naše zalihe streljiva su pune, a naša volja čelična, što znači da je vremenski okvir pod našom kontrolom, koliko god bude trebalo da SAD postigne svoje ciljeve. Oni se nadaju da ovo ne možemo izdržati, a to je za Iransku revolucionarnu gardu i Iran vrlo pogrešna procjena.'

Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar - presreli su stotine raketa i dronova - vojni analitičari upozoravali su da imaju zalihe za svega nekoliko dana - što su obje zemlje demantirale.

No, najveći gubitnik iscrpljivanja SAD-a na Iranu bit će Ukrajina, kaže Kotromanović.

'Ne vidim kako bi uopće mogli dobiti u idućem periodu nekakva sredstva od SAD-a koja su im bitna i važna za njihovu egzistenciju. A to su raketni sustavi koji su im bitni. Zato je po meni nevjerojatno važno za ukrajinsku državu što su razvili svoje određene balističke rakete i određene sustave', kaže Kotromanović.

Ciljeve napada na Iran Trump je od početka mijenjao. Posljedice bi mogli iskoristiti Rusija i Kina. Američki vojni analitičari upozoravaju da je pražnjenje američkih zaliha na neprijatelju koji nije neposredna prijetnja - ozbiljan problem za nacionalnu i globalnu sigurnost.

tportal
sedmi dan rata

sedmi dan rata

Teheran zaprijetio Europi, Putin nazvao iranskog predsjednika: Hakeri pomažu 'Osovini otpora'

  • 22:54

    Iran zaprijetio Europi Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak. <<<Cijeli članak>>>

  • 22:49

    Putin nazvao iranskog predsjednika Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Irana Masud Pezeškijan dogovorili su nastavak razgovora između dviju zemalja putem različitih diplomatskih kanala, objavio je Kremlj nakon njihova telefonskog razgovora. Riječ je o prvom javno potvrđenom kontaktu na tako visokoj razini između Moskve i Teherana nakon američko-izraelskih napada na Iran. 'Dogovoreno je da će se kontakti s iranskom stranom nastaviti putem različitih kanala', navodi se u kratkom priopćenju Kremlja. <<<Cijeli članak>>>

  • 22:41

    Iranski dron pogodio hotel u Iraku Iran je dronom danas pogodio hotel Erbil Arjaan by Rotana u iračkoj regiji Kurdistan, potvrdili su sigurnosni izvori. Novinari s terena javljaju o eksploziji i dimu koji se diže iznad zgrade u Erbilu, piše AFP. Američko veleposlanstvo u Bagdadu ranije danas je upozorilo da bi militantne skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade na hotele u iračkom Kurdistanu koje posjećuju stranci. Upozorenje je objavljeno na društvenoj mreži X. Ranije danas, dronovima je pogođen kamp organizacije Khabat iz iranskog Kurdistana, kurdske skupine sa sjedištem u iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Izvedena su dva napada dronovima u kojima su ozlijeđene dvije osobe.
IVAN SELAK

IVAN SELAK

Legendarni vojni pilot: Ono što su Iranci pokušali graniči s nemogućom misijom
iranski vrhovni vođa

iranski vrhovni vođa

Tko će biti sljedeći ajatolah? Trump: Imam već nekoliko dobrih kandidata u vidu

