Politički potres u Iranu: Predsjednik se ispričao, a onda je javno reagirala vojska

Ponuda iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana da Iran neće napadati susjedne države ako njihov zračni prostor i američke baze na njihovu teritoriju ne budu korišteni za napade na Iran izazvala je snažan politički sukob unutar zemlje.

Iranski predsjednk je u televizijskom obraćanju poručio da ‘više neće biti projektila prema tim državama osim ako napad na Iran ne dolazi s njihova teritorija’. Istodobno se ispričao državama regije zbog ranijih napada, što je izazvalo kritike tvrdolinijaških političara i dijela vojnog vrha, navodi Patrick Wintour u analizi za The Guardian. Reakcije su bile toliko snažne da su se pojavili pozivi da se što prije izabere novi vrhovni vođa nakon ubojstva ajatolaha Alija Hameneija. Neki klerici i konzervativni mediji smatraju da bi novi vođa trebao ograničiti politički utjecaj predsjednika.

Istodobno su napadi povezani s Iranom na ciljeve u regiji, uključujući objekte u Bahreinu, nastavljeni. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da je Bahrein prvi put uzvratio vatru prema Iranu. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči optužio je Sjedinjene Države za napad na postrojenje za desalinizaciju vode na otoku Kešm. Prema njegovim riječima, zbog toga je poremećena opskrba vodom u 30 sela. U regiji Perzijskog zaljeva nalazi se oko 400 takvih postrojenja, pa bi njihovo gađanje moglo izazvati veliku krizu opskrbe pitkom vodom. Predsjednik je također sugerirao da su nakon američkog napada na vrh iranskog zapovjedništva neke vojne jedinice možda djelovale bez jasne koordinacije.

+9 Iranci prosvjeduju u Teheranu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH