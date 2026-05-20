Opasan incident: Rusi presreli špijunski britanski zrakoplov

To je najopasnija ruska akcija protiv britanskog zrakoplova otkako je jedan avion ispalio projektil iznad Crnog mora 2022., priopćilo je ministarstvo.

Ruski avioni Su-35 i Su-27 letjeli su toliko blizu britanskog izviđačkog aviona River Jointa da su aktivirali njegove sustave za hitne slučajeve, uključujući onesposobljavanje autopilota.

'Ovaj je incident još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanoj letjelici koja leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove radnje stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije', rekao je Healey.

Rivet Joint izvodio je rutinski let iznad Crnog mora u sklopu rada Ujedinjenog Kraljevstva sa saveznicima na 'osiguranju istočnog boka NATO-a', priopćilo je ministarstvo.

'Dopustite mi da budem vrlo jasan: ovaj incident neće spriječiti britansku predanost obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije', naglasio je Healey.