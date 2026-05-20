oglasila se britanija

Opasan incident: Rusi presreli špijunski britanski zrakoplov

Bi. S. / Hina

20.05.2026 u 20:40

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Dva ruska zrakoplova presrela su špijunski zrakoplov britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) iznad Crnog mora, priopćilo je u srijedu britansko ministarstvo obrane

Ruski avioni Su-35 i Su-27 letjeli su toliko blizu britanskog izviđačkog aviona River Jointa da su aktivirali njegove sustave za hitne slučajeve, uključujući onesposobljavanje autopilota.

To je najopasnija ruska akcija protiv britanskog zrakoplova otkako je jedan avion ispalio projektil iznad Crnog mora 2022., priopćilo je ministarstvo.

vezane vijesti

'Ovaj je incident još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanoj letjelici koja leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove radnje stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije', rekao je Healey.

Rivet Joint izvodio je rutinski let iznad Crnog mora u sklopu rada Ujedinjenog Kraljevstva sa saveznicima na 'osiguranju istočnog boka NATO-a', priopćilo je ministarstvo.

'Dopustite mi da budem vrlo jasan: ovaj incident neće spriječiti britansku predanost obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije', naglasio je Healey.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DRASTIČAN ZAOKRET

DRASTIČAN ZAOKRET

Pretrage, kazne i deportacije: EU je pred najkontroverznijom migracijskom reformom dosad
Marc Gjidara za tportal

Marc Gjidara za tportal

Korijeni su mu iz Drniša, tužio je Dylana zbog 'hrvatske krvi', pogurao Hrvatsku u EU
ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

ZAOKRET U BUDIMPEŠTI

Europa sprema novi udar na Moskvu: Ni patrijarh Kiril više ne može mirno spavati

najpopularnije

Još vijesti