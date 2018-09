Sve što trebate znati o novom Appleovom iPhoneu XS

Nova Appleova perjanica ne nudi puno toga što bi se moglo nazvati radikalno drukčijim u odnosu na prethodnika, ali ima zanimljivih pomaka naprijed

Poznati elementi su tu: OLED Super Retina zaslon od ruba do ruba sa zubićem pri vrhu, tehnologija prepoznavanja lica Face ID umjesto čitača otiska prsta za otključavanje i podrška za bežično punjenje.

Što je novo? Pa, nema puno toga što bi se moglo nazvati radikalnim ili drastičnim. Svakako najveći pomaci naprijed su jači procesor A12 Bionic i podrška za dvije kartice SIM (uz podršku za gigabitne LTE mreže), kao i povećanje maksimalnog memorijskog kapaciteta na 512 GB (uz 64 i 256 GB).

Novi je smartfon otporniji na vodu (zadovoljava uvjete za IP68, što znači kako može preživjeti do 30 minuta u vodi do dva metra dubine). Zvučnici su nadograđeni, kao i zaštitno staklo, a tu su i veća baterija koja bi trebala osigurati tek pola sata dulje korištenje nego što je to bio slučaj s iPhoneom X te podrška za Bluetooth 5.

Dvije stražnje kamere, svaka sa senzorom od 12 megapiksela, dobile su pojačani senzor, nove značajke za razinu osvjetljenja pri portretiranju te mogućnost prilagodbe razine zamućenja pozadine kad želite dobiti bokeh u portretnom načinu rada.

Dodana je nova značajka Smart HDR, koja se oslanja na također ojačani neuralni engine kako bi kombinirala više zaredom snimljenih fotografija u jednu. U Appleu tvrde kako će to biti toliko brzo da se neće osjetiti na brzinu zatvaranja blende.

Prednja kamera sad može snimati video razlučivosti 1.080 p na do 60 sličica u sekundi, a ima i novu stabilizaciju videa.

Poput prethodnika, početna cijena najjeftinijeg modela iPhonea XS je 999 američkih dolara, s početkom isporuke predviđenim za 21. rujna.