Šuška se: Novi iPhone mogli bismo vidjeti već ovog proljeća

Američki proizvođač bi, prema riječima insajdera, prvom polovicom godine mogao izbaciti nasljednika najjeftinijeg iPhonea, ovaj put opremljenog modemom za mreže nove generacije

Što se ostalih promjena tiče, tu glasine uglavnom staju - postoji šansa da će kompanija povećati zapremninu smartfona sa 64 GB na 128 GB ili nadograditi senzore kamere, no ništa od tog nije sigurno, s obzirom da je centralni fokus iPhonea SE oduvijek bila - ušteda. Jedina stvar koja bi mogla doći kao posljedica uvođenja podrške za 5G je veća baterija, s obzirom da 5G modem uglavnom troši više struje od onog koji radi na 4G-u.

Ukoliko su ove informacije istinite, novi iPhone SE mogao bi biti razočaranje za one koji se nadaju modernizaciji popularnog smartfona i prelasku na dizajn koji je predstavio iPhone X. Premda je 'klasični' dizajn nešto od čega bi se mnogi potencijalni kupci htjeli udaljiti, činjenica je da on Appleu odgovara zbog niže cijene. Uostalom, cijela ideja iPhonea SE oduvijek je bila približavanje Appleovog ekosustava tržištima koja si ga do tog trena nisu mogla priuštiti.