Apple je možda izbjegnuo Trumpove carine, ali pred tvrtkom je jedan još veći izazov

Izvršni direktor Applea Tim Cook može odahnuti, barem nakratko. Iako je američka administracija pod Donaldom Trumpom u srijedu najavila povećanje carina na uvoz iz Indije za dodatnih 25 posto, čime ukupne pristojbe dostižu čak 50 posto, pametni telefoni su izuzeti iz novih mjera. Za Apple, koji se priprema za jesensko lansiranje novog iPhonea, to je ključna vijest

Uz to, Apple će izbjeći i carine na poluvodiče, jer se obvezao na proizvodnju iPhone komponenti u Sjedinjenim Državama, rekao je Trump. 'On ne ulaže ovakva sredstva nigdje drugdje u svijetu. Apple se vraća u Ameriku', ustvrdio je američki predsjednik, piše CNN. Predsjednik je poručio da će kompanije koje su već počele s gradnjom ili su se obvezale graditi u SAD-u biti izuzete od novih nameta. 'Dobra vijest za tvrtke poput Applea: ako gradite u SAD-u – ili ste se jasno obvezali na to – nećete biti pogođeni carinama', rekao je Trump u Ovalnom uredu. U srijedu je cijena dionice Applea poskočila pet posto i dala poticaj rastu sva tri indeksa nakon što je dužnosnik Bijele kuće objavio da će kompanija najaviti izgradnju pogona u koji će investirati 100 milijardi dolara, usred pojačanog pritiska administracije Donalda Trumpa da se proizvodnja tehnoloških divova premjesti iz inozemstva na američko tlo. Najava dolazi nakon što je Apple već početkom godine obznanio plan o 500 milijardi dolara ulaganja u jačanje domaće prisutnosti. Odluka iz Cupertina uslijedila je netom prije Trumpove najave uvođenja 100-postotnih carina na uvoz čipova i poluvodiča proizvedenih izvan SAD-a. Appleovo novo ulaganje uključuje pokretanje programa American Manufacturing, čiji je cilj premještanje većeg dijela opskrbnog lanca čipovima na tlo SAD-a. Kompanija planira do 2025. godine proizvesti više od 19 milijardi čipova u 24 tvornice diljem 12 saveznih država. 'Ponosan sam što Apple predvodi stvaranje potpunog lanca vrijednosti za silicij ovdje u Americi – od dizajna do opreme, proizvodnje, pakiranja i distribucije', rekao je Cook.

Carine postoje, ali nisu najveća briga Iako Apple izbjegava najteži udarac, carine ipak imaju svoju cijenu – tvrtka procjenjuje da će ove četvrtine izgubiti 1,1 milijardu dolara. No analitičari tvrde da Apple ima veće izazove; prije svega, strategiju razvoja proizvoda i pozicioniranje u utrci za umjetnu inteligenciju, gdje zaostaje za konkurencijom. 'Tarife su tek dio problema, možda 20 posto', kaže Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa. 'Regulatorni pritisci čine oko 25 posto, ali čak 55 posto odnosi se na pitanje kako će Apple kapitalizirati umjetnu inteligenciju.' Appleov uspjeh temelji se na raznolikom opskrbnom lancu, dijelom prebačenom iz Kine u Indiju i Vijetnam tijekom pandemije. Tim Cook poznat je po logističkoj učinkovitosti, a Appleovi visoki profiti daju mu dovoljno manevarskog prostora za prilagodbu. 'Otpornost opskrbnog lanca postoji upravo zbog ovakvih situacija', kaže analitičar Runar Bjørhovde iz Canalysa. iPhone ostaje ovisan o Indiji i Kini Većina iPhonea koji se prodaju u SAD-u dolazi upravo iz Indije, a Appleu je američko tržište najvažnije. Iako se novi modeli razlikuju po regijama – primjerice, iPhonei u SAD-u nemaju fizičke SIM kartice i podržavaju mWave 5G – kompanija zasad nema alternativu za proizvodnju izvan Kine i Indije. 'Riječ je o ozbiljnom taktičkom izazovu', kaže Bjørhovde. 'Potrebno je pronaći ravnotežu i predvidjeti što slijedi.' Cook je izjavio da će se iPhonei i dalje sastavljati izvan SAD-a 'još neko vrijeme', ali je naglasio kako se sve veći broj komponenti izrađuje u SAD-u – uključujući staklo, Face ID module i čipove. No prava prijetnja dolazi s drugog fronta – umjetna inteligencija. Apple je cijele godine pod pritiskom zbog kašnjenja u razvoju Siri i zaostajanja za konkurencijom poput Googlea, Microsofta i OpenAI-ja. Planirano poboljšanje koje bi Siri učinilo interaktivnijom i integriranijom nije stiglo na vrijeme za prošlogodišnje lansiranje iPhonea 16. Google se nedavno narugao Appleu oglasom za Pixel 10: 'Ako kupujete telefon zbog značajke koja 'uskoro stiže', ali traje već godinu dana – možda trebate redefinirati što znači 'uskoro’.' U međuvremenu, Microsoft i Nvidia dosegnuli su tržišnu kapitalizaciju od čeitri bilijuna dolara, dijelom zahvaljujući ulaganjima u AI – tržišni rekord koji se ranije očekivao od Applea. Appleov poslovni model, za razliku od konkurenata, i dalje počiva na prodaji hardvera, dok druge tvrtke zarađuju na AI infrastrukturi, modelima i uslugama.