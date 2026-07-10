Stari iPhonei nakratko ostali bez važne opcije. Apple se brzo predomislio

Apple je nakratko prestao potpisivati više starijih verzija iOS-a namijenjenih pojedinim starijim modelima iPhonea i iPada, čime je korisnicima onemogućio vraćanje ili ponovnu instalaciju tih operacijskih sustava. No nekoliko sati kasnije tvrtka je promijenila odluku i ponovno omogućila potpisivanje svih pogođenih verzija .

Potpisivanje softvera Apple koristi kao sigurnosni mehanizam kojim provjerava može li se određena verzija iOS-a ili iPadOS-a instalirati na uređaj. Kada tvrtka prestane potpisivati određenu verziju, korisnici je ne mogu vratiti nakon nadogradnje niti ponovno instalirati tijekom obnove uređaja.

Na promjenu je prvi upozorio Aaron Perris na X-u. Prema njegovim informacijama, Apple je prestao potvrđivati OTA (over-the-air) instalacije i IPSW datoteke za više starijih uređaja, uključujući iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c , iPad 2, iPad mini prve generacije te iPad četvrte generacije u pojedinim izvedbama, piše 9to5Mac .

Za većinu korisnika ova promjena ne bi imala značajniji utjecaj jer se odnosila na uređaje stare više od deset godina. Međutim važna je zajednici entuzijasta, kolekcionara i razvojnih programera koji takve uređaje koriste za testiranje aplikacija, provjeru kompatibilnosti ili očuvanje starijih verzija Appleova softvera.

Nedugo nakon što se vijest proširila, Perris je objavio da je Apple ponovno počeo potpisivati sve navedene verzije sustava. Time je vlasnicima pogođenih uređaja omogućeno vraćanje na te verzije i njihova ponovna instalacija. Razlog zbog kojeg je Apple privremeno ukinuo, a zatim ponovno omogućio potpisivanje starijih verzija iOS-a nije poznat. Tvrtka se nije službeno očitovala o toj promjeni.

Apple redovito prestaje potpisivati starije verzije iOS-a i iPadOS-a nekoliko dana nakon objave novih ažuriranja kako bi korisnike usmjerio na novije i sigurnije verzije sustava. Međutim slučajevi u kojima se mijenja status potpisivanja za softver namijenjen uređajima koji više godinama ne dobivaju nadogradnje znatno su rjeđi.