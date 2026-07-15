Astronomi u dubokom svemiru otkrili novu vrstu šećera koja bi mogla objasniti podrijetlo života na Zemlji

Astronomi su otkrili novu vrstu šećera koja pluta u dubokom svemiru i mogla bi sadržavati tragove o tome kako se život pojavio na Zemlji. Pronađena je eritruloza, vrsta šećera koja se nalazi u malinama i kremama za samotamnjenje, između ostalog, a krila se u međuzvjezdanom mediju – tankim oblacima plina i prašine razasutim između zvijezda.

Različite vrste šećera hrane naše stanice i čine DNK. Znanstvenici žele razumjeti kako oni nastaju jer su ključni sastojak života kakav poznajemo. Koristeći dva radioteleskopa u Španjolskoj, istraživači su prikupili podatke iz velikog oblaka plina blizu središta Mliječne staze, u području kojim su prošle NASA-ine sonde Voyager.

Identificirali su šećer u plinovitom obliku uspoređujući signale teleskopa s uzorcima prikupljenim u laboratoriju, a rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.