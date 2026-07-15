Astronomi u dubokom svemiru otkrili novu vrstu šećera koja bi mogla objasniti podrijetlo života na Zemlji

Koristeći dva radioteleskopa u Španjolskoj, istraživači su prikupili podatke iz velikog oblaka plina blizu središta Mliječne staze, u području kojim su prošle NASA-ine sonde Voyager
Astronomi su otkrili novu vrstu šećera koja pluta u dubokom svemiru i mogla bi sadržavati tragove o tome kako se život pojavio na Zemlji. Pronađena je eritruloza, vrsta šećera koja se nalazi u malinama i kremama za samotamnjenje, između ostalog, a krila se u međuzvjezdanom mediju – tankim oblacima plina i prašine razasutim između zvijezda.
Različite vrste šećera hrane naše stanice i čine DNK. Znanstvenici žele razumjeti kako oni nastaju jer su ključni sastojak života kakav poznajemo. Koristeći dva radioteleskopa u Španjolskoj, istraživači su prikupili podatke iz velikog oblaka plina blizu središta Mliječne staze, u području kojim su prošle NASA-ine sonde Voyager.
Identificirali su šećer u plinovitom obliku uspoređujući signale teleskopa s uzorcima prikupljenim u laboratoriju, a rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.
To je najnovija vrsta šećera otkrivena u svemiru jer su znanstvenici već otkrili izvanrednu kemiju u našoj galaksiji, uključujući gradivne blokove za genetski materijal i komponente stanice. Prije otprilike 25 godina uočili su 'rođaka' stolnog šećera u blizini središta Mliječne staze, a crna zrna koja je NASA-ina svemirska letjelica Osiris-Rex izvukla s asteroida Bennu sadržavala su druge šećere, među njima i ključni sastojak DNK-a.
Friško otkriveni šećer nije neophodan za život, ali lako može biti pretvoren u oblik za koji se smatra da je ključan za njegov početak na Zemlji. Također je jedan od najsloženijih šećera do sada uočenih u svemiru.
Ova međuzvjezdana istraživanja usmjerena su na razumijevanje toga kako je život započeo. Jesu li udaljeni kometi ili svemirske stijene dostavili bitne sastojke na Zemlju? Ili su ključne komponente već bile prisutne, što je na kraju dovelo do nastanka Sunčeva sustava?
Novi šećer daje težinu potonjoj teoriji. Istraživači sada žele tražiti više šećera u svemiru i saznati kako dolazi do prijelaza iz jednog oblika u drugi. Moguće je da se skrivaju u udaljenim kutovima galaksije uz druge važne molekule, što otvara mogućnost razvoja života negdje drugdje u svemiru, piše Euro News.