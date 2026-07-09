iPhone završio u vremenskoj kapsuli: Ljudi ga 2276. godine vjerojatno neće moći ni uključiti

Uređaj je spremljen s aplikacijom Notes, u kojoj se nalaze digitalni sadržaji namijenjeni budućim generacijama . Međutim, prema izvješću časopisa Forbes, najveća prepreka njegovu očuvanju bit će litij-ionska baterija jer prirodno degradira tijekom vremena i predstavlja jednu od najslabijih točaka svakog modernog pametnog telefona.

Među predmetima pohranjenima u vremensku kapsulu povodom 250. obljetnice američke neovisnosti nalazi se i Appleov iPhone 17 Pro Max . Kapsula, koja bi trebala biti otvorena tek 2276. godine , sadrži fizičke predmete, arhivske dokumente i digitalne zapise iz svih 50 saveznih država , no stručnjaci upozoravaju da je malo vjerojatno da će pametni telefon tada još biti funkcionalan.

Čak i ako bi sam uređaj preživio dva i pol stoljeća pod zemljom, postoje i drugi problemi. U izvješću se navodi da bi Appleova praksa postupnog ukidanja podrške za starije uređaje mogla onemogućiti njegovo otključavanje. Pritom ostaje otvoreno i pitanje hoće li za 250 godina uopće postojati kompatibilni punjači, odgovarajući električni standardi ili poslužitelji potrebni za rad pojedinih funkcija.

Vremenska kapsula dio je projekta America250, kojim se obilježava 250. godišnjica proglašenja neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Teška je oko 400 kilograma, a osim iPhonea sadrži fotografije, dokumente i predmete povezane s izvršnom, zakonodavnom i sudbenom vlasti te artefakte iz svih saveznih država i teritorija. Među njima su džepno izdanje američkog Ustava s potpisima sudaca Vrhovnog suda te krunica od nehrđajućeg čelika iz Portorika.

Iako tehnologija zakopana u vremenskoj kapsuli vjerojatno neće biti upotrebljiva kada se kapsula otvori, njezina je svrha prvenstveno simbolična. Takvi predmeti predstavljaju svojevrstan presjek tehnologije i svakodnevice svojeg vremena, čak i ako više nisu funkcionalni, naglašava Cnet.

Stručnjaci ionako upozoravaju da zakopavanje nije učinkovit način dugoročnog očuvanja informacija te kao jedan od glavnih razloga navode utjecaj podzemnih voda i drugih okolišnih čimbenika koji mogu uništiti sadržaj kapsule. Prema jednom istraživanju iz 2019. godine, čak 99 posto vremenskih kapsula pronađeno je oštećeno ili uništeno.

Ovo nije prvi Appleov proizvod koji je završio u vremenskoj kapsuli. Godine 2013. pronađena je ona zakopana trideset godina ranije, u kojoj se među ostalim nalazio Appleov miš sa šest pakiranja piva Ballantine i Rubikovom kockom.