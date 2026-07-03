Appleovi ambiciozni planovi: Navodno stiže čak pet novih iPhonea, šuška se i o prvom preklopnom

Nikkei Asia također navodi da je Apple već osigurao komponente za približno 80 milijuna pametnih telefona koji bi trebali biti predstavljeni u drugoj polovici 2026. godine . Ukupna proizvodnja iPhonea tijekom 2026. godine trebala bi premašiti 220 milijuna uređaja .

Ako je vjerovati izvješćima Nikkei Asia, Apple između druge polovice 2026. i prve polovice 2027. godine planira predstaviti najmanje pet novih iPhone modela, uključujući prvi preklopni iPhone. Prema navodima lista, Apple je dobavljačima naložio pripremu proizvodnje oko 10 milijuna preklopnih iPhonea tijekom ove godine, što je povećanje u odnosu na raniju procjenu od sedam do osam milijuna uređaja.

Prema istom izvoru, Apple zahvaljujući svojoj veličini i pregovaračkoj snazi lakše osigurava memorijske čipove i druge ključne komponente u razdoblju globalne nestašice uzrokovane rastom potražnje za umjetnom inteligencijom. Zbog toga su, navodno, kineski proizvođači pametnih telefona poput Xiaomija, OPPO-a i Viva smanjili svoje ovogodišnje proizvodne planove na manje od 100 milijuna uređaja.

Jedan od rukovoditelja tvrtke koja opskrbljuje i Apple i Xiaomi izjavio je za Nikkei Asia da kineski proizvođači imaju slabiju pregovaračku poziciju kada je riječ o nabavi memorijskih čipova i pregovorima o njihovim cijenama.

Bloomberg je izvijestio da Apple pregovara o nabavi memorijskih čipova za uređaje namijenjene kineskom tržištu od proizvođača ChangXin Memory Technologies i Yangtze Memory Technologies. Obje se tvrtke nalaze na popisu američkog Pentagona zato jer navodno podupiru kinesku vojsku. Bloomberg navodi da su pregovori još u tijeku, no Apple ih nije službeno potvrdio.

Što se ovogodišnjih modela tiče, sve je izvjesnije da preklopni telefon nećemo vidjeti, već da će fokus biti na dva Pro modela, standardnom iPhoneu 18 te navodno - novoj verziji iPhonea Air. Navodi o novim proizvodnim planovima dolaze nakon što je Apple prošlog tjedna povećao cijene svojih prijenosnih računala MacBook i tableta iPad zbog rasta cijena memorijskih i podatkovnih čipova, zaključuje CNBC.