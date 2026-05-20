Papa Lav XIV. je zabrinut zbog AI-a. Posvetit će mu svoju prvu encikliku

Papa je učinio AI prioritetom svog pontifikata. Također je odobrio stvaranje nove vatikanske komisije za umjetnu inteligenciju
Papa Lav XIV. dijeli zabrinutost mnogih zbog utjecaja umjetne inteligencije na čovječanstvo. Svoju prvu encikliku, koja će se baviti zaštitom ljudi u doba umjetne inteligencije, trebao bi predstaviti u Vatikanu 25. svibnja.
Među gostima bit će suosnivač tvrtke za umjetnu inteligenciju Anthropic, Christopher Olah.
Anthropic se predstavlja kao tvrtka za umjetnu inteligenciju koja sigurnost i ublažavanje rizika stavlja u prvi plan svojih istraživanja.
No u veljači je administracija predsjednika Donalda Trumpa naredila svim agencijama prestanak korištenja njezine umjetne inteligencije i nametnula joj kazne zbog toga što je odbila dopustiti američkoj vojsci neograničenu upotrebu te tehnologije.
Anthropic trenutno tuži američke vlasti zbog nezakonite odmazde.
Radna prava, pravda i ljudsko dostojanstvo
Enciklika je službeno pismo koje je Papa napisao da bi vodio biskupe te one koji je stvaraju, učinivši umjetnu inteligenciju prioritetom svog pontifikata jer je jako zabrinut zbog njezinog korištenja u ratovanju.
Pozvao je na praćenje načina upotrebe te tehnologije i odobrio stvaranje nove vatikanske komisije za umjetnu inteligenciju.
Njezina uloga je koordinirati aktivnosti vezane uz AI među vatikanskim institucijama, dijeliti informacije, usklađivati projekte i postavljati interne politike za korištenje AI-a u Svetoj Stolici.
Članovi joj se okupljaju iz sedam vatikanskih tijela, među kojima su Dikasterij za nauk vjere, Papinska akademija za život i Papinska akademija znanosti.
Stvaranje komisije postavlja temelje za prvu encikliku pape Lava, za koju se očekuje da će se baviti umjetnom inteligencijom kroz okvir katoličkog socijalnog nauka – dotičući se radnih prava, pravde i ljudskog dostojanstva.
Dokument, navodno nazvan Magnifica Humanitas (Veličanstveno čovječanstvo), navodno se usredotočuje na to kako umjetna inteligencija preoblikuje pojedince i njihova radna mjesta.
Papa Franjo govorio je pred predstavnicima skupine G7 o etici umjetne inteligencije u lipnju 2024. godine, a vatikanski dužnosnici dugo su vodili privatne razgovore s rukovoditeljima Googlea, Microsofta i Cisca o toj temi.
Interne smjernice Katoličke crkve o umjetnoj inteligenciji stupile su na snagu 1. siječnja 2025. godine, nalažući otkrivanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, zabranjujući njezino korištenje kad je u suprotnosti s misijom Crkve i stvarajući tijelo za usklađenost, sastavljeno od pet članova za provođenje pravila, piše Euro News.