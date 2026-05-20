Papa Lav XIV. je zabrinut zbog AI-a. Posvetit će mu svoju prvu encikliku

Papa Lav XIV. dijeli zabrinutost mnogih zbog utjecaja umjetne inteligencije na čovječanstvo. Svoju prvu encikliku, koja će se baviti zaštitom ljudi u doba umjetne inteligencije, trebao bi predstaviti u Vatikanu 25. svibnja .

Anthropic se predstavlja kao tvrtka za umjetnu inteligenciju koja sigurnost i ublažavanje rizika stavlja u prvi plan svojih istraživanja.

No u veljači je administracija predsjednika Donalda Trumpa naredila svim agencijama prestanak korištenja njezine umjetne inteligencije i nametnula joj kazne zbog toga što je odbila dopustiti američkoj vojsci neograničenu upotrebu te tehnologije.

Anthropic trenutno tuži američke vlasti zbog nezakonite odmazde.

Radna prava, pravda i ljudsko dostojanstvo

Enciklika je službeno pismo koje je Papa napisao da bi vodio biskupe te one koji je stvaraju, učinivši umjetnu inteligenciju prioritetom svog pontifikata jer je jako zabrinut zbog njezinog korištenja u ratovanju.

Pozvao je na praćenje načina upotrebe te tehnologije i odobrio stvaranje nove vatikanske komisije za umjetnu inteligenciju.

Njezina uloga je koordinirati aktivnosti vezane uz AI među vatikanskim institucijama, dijeliti informacije, usklađivati ​​projekte i postavljati interne politike za korištenje AI-a u Svetoj Stolici.

Članovi joj se okupljaju iz sedam vatikanskih tijela, među kojima su Dikasterij za nauk vjere, Papinska akademija za život i Papinska akademija znanosti.