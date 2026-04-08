'Ovo je ono što moramo slati u svijet!': Pogledajte golčinu Zajca nakon možda i najljepše akcije u povijesti hrvatskog nogometa

Utakmica je krenula furiozno. Gorica je povela već u trećoj minuti i potpuno zatekla Dinamo, ali odgovor gostiju bio je trenutačan.

Dinamo uzvratio, ali Gorica ponovno udarila

Samo dvije minute nakon vodstva domaćih stiglo je izjednačenje. Vidović je sjajno prošao svog čuvara, ubacio na drugu stativu, a Monsef Bakrar iz voleja snažno pogodio za 1:1.

No, Gorica se nije raspala. Dapače, nastavila je igrati hrabro i u 25. minuti ponovno došla do prednosti. Sile je iskoristio svoju priliku i vratio domaće u vodstvo za 2:1.

Viktorija Dinama i gol za pamćenje

Do kraja prvog dijela Dinamo je praktički igrao 'viktoriju' pred golom Gorice. Redale su se prilike, obrane vratara, promašaji i udarci u okvir gola, ali lopta jednostavno nije htjela unutra.

Sve do same završnice poluvremena. A onda - trenutak koji je promijenio sve.

Dinamo je u jednoj od najljepših akcija sezone, a možda i šire, u samo četiri brza dodavanja potpuno razbio obranu Gorice. Vidjeli smo i atraktivno dvostruko dodavanje petom, a akciju je fantastičnim udarcem s ruba kaznenog prostora završio Miha Zajc, pogodivši same rašlje za 2:2.

'Ovo je slika koju trebamo slati u svijet', povikao je oduševljeni komentator MAXSporta. Gol koji će se još dugo prepričavati.