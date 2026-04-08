Novi udarac za Rusiju: Odgodili tri ključne misije prema Mjesecu

Prema izvještaju agencije Interfax, lansiranja letjelica Luna-28, Luna-29 i Luna-30 pomaknuta su na razdoblje između 2032. i 2036. godine, piše Reuters .

Rusija je ponovno odgodila ključne misije svog lunarnog programa, što predstavlja novi udarac ambicijama u istraživanju Mjeseca, u trenutku kada Sjedinjene Države bilježe povijesni povratak ljudi u lunarnu orbitu misijom Artemis II.

Odluku je potvrdio Sergej Chernyshev iz Ruske akademije znanosti, no razlozi odgode nisu detaljno objašnjeni. Ove promjene dolaze nakon ranijih kašnjenja i neuspjeha, uključujući pad letjelice Luna-25 na površinu Mjeseca 2023. godine tijekom pokušaja slijetanja.

Rusija i dalje smatra istraživanje Mjeseca strateški važnim, osobito zbog potencijalnog iskorištavanja prirodnih resursa. Nekadašnja sovjetska dominacija u svemiru - obilježena lansiranjem prvog satelita i slanjem prvog čovjeka u orbitu - u postsovjetskom razdoblju znatno je oslabila. Rusija danas sve više zaostaje za SAD-om, ali i Kinom, koja ubrzano razvija vlastiti svemirski program.

U međuvremenu, NASA je ostvarila značajan napredak. Misija Artemis II nedavno je poslala četvero astronauta na put oko Mjeseca pri čemu su dosegli veću udaljenost od Zemlje nego bila koja prethodna ljudska misija. Osim Sjedinjenih Država, Rusija se sve više suočava i s konkurencijom iz Kine koja ubrzano razvija vlastiti lunarni program.