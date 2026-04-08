Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

Donald Trump i Pete Hegseth

Izvor: Profimedia  /  Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je dao Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu

Trumpova objava na društvenim mrežama predstavlja nagli zaokret u odnosu na ranije istupe tijekom dana, kada je zaprijetio da će 'čitava jedna civilizacija nestati večeras' ako njegovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju primirja, objavio je na mreži X da je pozvao iranska i američka izaslanstva na sastanak u Islamabadu u petak. Trump je rekao da je dogovor postignut u zadnji trenutak i da ovisi o tome hoće li Iran prekinuti blokadu isporuka nafte i plina kroz Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi oko petine svjetskog izvoza nafte. Dva dužnosnika Bijele kuće potvrdila su da je i Izrael pristao na dvotjedno primirje i obustavu bombardiranja Irana

  • Trump je odgodio 'razorni' napad na Iran i pristao na primirje uz uvjet da se otvori Hormuz
  • Nakon proglašenja primirja odmah pale cijene nafte
  • Američka vojska pauzirala napade unutar Irana
  • Iran proglasio pobjedu
  • Trump: Ovo je 100 posto naša pobjeda
  • Netanyahu: Pristajem na primirje, ali ono ne uključuje Libanon
  • Ključni pregovori između SAD-a i Irana počinju u petak u Islamabadu

    UAE: Pobijedili smo

    Savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargash izjavio je da je ta zemlja "pobijedila" u ratu, nakon što je tijekom sukoba bila izložena učestalim iranskim napadima.

    "Prevladali smo zahvaljujući snažnoj nacionalnoj obrani koja je zaštitila naš suverenitet i dostojanstvo te očuvala naša postignuća suočena s podmuklom agresijom", rekao je.

    Dodao je da Emirati sada ulaze u novu fazu s "većim utjecajem, jasnijim uvidom i snažnijim kapacitetom za oblikovanje budućnosti regije".

    Ministarstvo obrane UAE-a redovito je objavljivalo podatke o presretnutim napadima, a prema posljednjim informacijama riječ je o 2221 dronu, 26 krstarećih projektila i 520 balističkih projektila.

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu

    Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu.

    Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

    Izrael naredio evakuaciju u Libanonu

    Izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovnicima libanonskog grada Tira.

    Pozvali su ih da "odmah napuste svoje domove" i presele se sjeverno od rijeke Zahrani "kako bi osigurali svoju sigurnost".

    Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je objavio da podržava primirje s Iranom, ali je naglasio da se ono "ne odnosi na Libanon".

    S druge strane, Iran i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je sudjelovao u pregovorima, tvrde da sporazum uključuje i Libanon, gdje Izrael ratuje s militantima Hezbolaha.

    Merz: Poduzet ćemo korake za zaštitu Hormuškog tjesnaca

    Njemačka će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu, rekao je kancelar Friedrich Merz, dok je Berlin pozdravio dvotjedno primirje između Sjedinjenih Država i Irana.

    Merz je rekao da primirje mora biti ključni prvi korak prema trajnom miru.

    Zahvalio je Pakistanu na posredovanju u postizanju sporazuma i rekao da cilj u narednim danima mora biti pregovaranje o trajnom završetku rata diplomatskim putem.

    Dodao je da Njemačka podržava diplomatske napore i ostaje u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i drugim partnerima.

    Friedrich Merz
    Friedrich Merz Izvor: Profimedia / Autor: Herbertz / Nico Herbertz / imago stock&people / Profimedia

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao

    Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava.

    Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

    Iranci palili američke i izraelske zastave

    Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

    Šef zrakoplovnog tijela: Trebat će mjeseci za oporavak i nakon otvaranja tjesnaca

    Ravnatelj Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), tijela koje predstavlja globalne zrakoplovne tvrtke, izjavio je u srijedu da bi čak i ako Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac, trebali mjeseci da se oporavi opskrba mlaznim gorivom nakon poremećaja u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku.

    Willie Walsh, generalni direktor Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza, rekao je novinarima u Singapuru da će, iako očekuje pad cijena sirove nafte, troškovi mlaznog goriva vjerojatno ostati blago povišeni zbog utjecaja na rafinerije.

    „Ako bi se ponovno otvorilo, i ostalo otvoreno, mislim da će i dalje trebati mjeseci da se vratimo na potrebnu razinu opskrbe s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku, koji su ključni dio globalne opskrbe rafiniranim proizvodima, a ne samo mlaznim gorivom za druge proizvode“, rekao je Walsh.

    Starmer: Prekid vatre 'donijet će trenutak olakšanja regiji i svijetu'

    Britanski premijer Keir Starmer pridružio se svjetskim čelnicima koji su pozdravili objavu prekida vatre između Irana i SAD-a.

    'Pozdravljam sporazum o prekidu vatre postignut tijekom noći, koji će donijeti trenutak olakšanja regiji i svijetu', rekao je.

    'Zajedno s našim partnerima moramo učiniti sve što možemo kako bismo podržali i održali ovo primirje, pretvorili ga u trajni sporazum i ponovno otvorili Hormuški tjesnac.'

    Starmer danas putuje na Bliski istok kako bi se sastao s čelnicima Perzijskog zaljeva kako bi 'razgovarali o diplomatskim naporima za podršku i održavanje prekida vatre', rekao je Downing Street.

    Keir Starmer
    Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: BETTY LAURA ZAPATA / POOL

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac

    Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu.

    Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte.

    'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.

    Donald Trump
    Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ALEX BRANDON / POOL

    Šef izraelske oporbe: Ovo je najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti

    Vođa izraelske oporbe Yair Lapid oštro je prozvao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o dvotjednom primirju. 

    'Ovakvu diplomatsku katastrofu nismo doživjeli u cijeloj svojoj povijesti. Izrael nije bio ni za stolom kada su se donosile odluke o pitanjima od presudne važnosti za našu nacionalnu sigurnost', napisao je na X-u. <<<Cijeli članak>>>

    Yair Lapid
    Yair Lapid Izvor: EPA / Autor: AMIR COHEN / POOL

    Primirje s Iranom djelomična pobjeda za Trumpa, ali uz visoku cijenu

    Primirje je Trumpu omogućilo da izbjegne nezahvalan izbor – ili dodatnu eskalaciju sukoba ili povlačenje koje bi moglo narušiti njegov politički kredibilitet. Ipak, riječ je tek o privremenom predahu, piše BBC u analizi. <<<Cijeli članak>>>

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

