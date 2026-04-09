Sud odbio zahtjev Anthropica: Pentagonova zabrana ostaje na snazi

Savezni žalbeni sud u Washingtonu odbio je zahtjev za privremenom obustavom te odluke, ocijenivši da u ovom slučaju prevagu imaju interesi države, piše CNBC . U obrazloženju se navodi kako je s jedne strane riječ o 'relativno ograničenom financijskom riziku za jednu privatnu tvrtku', dok je s druge strane u pitanju n ačin na koji se vojska opskrbljuje ključnim AI tehnologijama uslijed aktualnog rata na Bliskom istoku.

Riječ je o novom razvoju u sporu između te tehnološke kompanije i američkog Ministarstva obrane , koji je početkom ožujka označio Anthropic kao 'sigurnosni rizik za opskrbni lanac', uz obrazloženje da korištenje njezine tehnologije može ugroziti nacionalnu sigurnost.

Krajem prošlog mjeseca savezni sud u San Franciscu, u odvojenom, ali povezanom postupku, privremeno je zabranio administraciji predsjednika Donalda Trumpa provedbu zabrane korištenja Anthropicova modela Claude u drugim dijelovima savezne administracije.

Zbog takvog raspleta, Anthropic trenutačno ne može sudjelovati u ugovorima Ministarstva obrane, ali i dalje može surađivati s drugim državnim institucijama. Obrambeni izvođači pak ne smiju koristiti Claude u projektima vezanima uz Pentagon, no njegova primjena u drugim kontekstima je dopuštena.

Sukob Anthropica i Pentagona

Pentagon je odluku o proglašenju tvrtke sigurnosnim rizikom donio početkom ožujka, zahtijevajući od svojih partnera da potvrde kako ne koriste Anthropicove AI modele u radu vojsce. Takva oznaka inače se rijetko primjenjuje na američke kompanije i dosad je uglavnom bila rezervirana za strane subjekte.

Anthropic je u svojoj tužbi tvrdio da je riječ o nezakonitoj i proizvoljnoj odluci te obliku odmazde, navodeći da krši ustavna prava i propisane procedure. Sud je zaključio da tvrtka nije dokazala da joj je time ograničena sloboda govora, iako je priznao da bi mogla pretrpjeti određenu štetu. Istaknuto je i kako postupak treba ubrzati s obzirom na potencijalne posljedice za kompaniju.

Iz Anthropica su nakon odluke poručili kako očekuju brzo razrješenje spora te da su uvjereni kako će sudovi na kraju utvrditi nezakonitost odluke o sigurnosnom riziku. 'Iako je ovaj postupak bio nužan kako bismo zaštitili tvrtku, naše korisnike i partnere, ostajemo usmjereni na suradnju s državnim institucijama kako bismo osigurali sigurnu i pouzdanu primjenu umjetne inteligencije', naveli su.

S druge strane, vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche odluku je nazvao 'jasnom pobjedom za vojnu spremnost', poručivši da kontrola nad vojnim sustavima mora ostati u rukama državnih institucija, a ne privatnih tehnoloških kompanija.

Sukob između Anthropica i Pentagona dodatno je zaoštren nakon što su pregovori o implementaciji modela Claude u vojnim sustavima propali. Ministarstvo obrane tražilo je neograničen pristup tehnologiji, dok je tvrtka inzistirala na jamstvima da se njezini sustavi neće koristiti za autonomno oružje ili masovni nadzor unutar zemlje.

Neuspjeh u postizanju dogovora na kraju je doveo do sudskog spora koji bi mogao imati šire posljedice za odnos tehnoloških kompanija i državnih institucija u razvoju i primjeni umjetne inteligencije.