Google u Chrome uvodi značajku koju je već testirao i potom gurnuo sa strane

Miroslav Wranka

09.04.2026 u 10:07

Korisnici Chromea imat će mogućnost uključivanja vertikalnih kartica, što će kartice pomaknuti na stranu prozora preglednika, olakšavajući čitanje naslova cijelih stranica i upravljanje grupama kartica

Nakon godina opiranja, Googleov web preglednik Chrome konačno usvaja vertikalne kartice - značajku koju je nedavno popularizirao preglednik Arc, prethodnik preglednika Dia s umjetnom inteligencijom.

Korisnici Chromea imat će mogućnost uključivanja vertikalnih kartica, što će kartice pomaknuti na stranu prozora preglednika, olakšavajući čitanje naslova cijelih stranica i upravljanje grupama kartica.

Po uključivanju, vertikalne kartice ostat će zadana postavka dok je korisnik ne vrati. Uz podršku za vertikalne kartice, dodana je i osvježena verziju načina rada Reading, koje omogućava čitanje bez ometanja, usmjereno na tekst.

Nove vertikalne kartice mogu biti uključene u bilo kojem trenutku klikom desne tipke računalnog miša na prozor Chromea i odabirom opcije Show Tabs Vertically.

Pogodne za istraživače i napredne korisnike

Ne postoji čvrsto ograničenje broja kartica koje je moguće otvoriti (osim već postojećih hardverskih limita). Vertikalne kartice funkcioniraju kao i horizontalne, što znači kako možete imati različite prozore s vlastitim skupom kartica ili grupama kartica.

Ljudi koji preferiraju vertikalne kartice obično su napredni korisnici ili istraživači koji redovito drže puno otvorenih kartica u svom pregledniku i često imaju problema s pronalaženjem pojedinih kartica. To se posebno odnosi na one koji obično otvaraju više kartica s iste web-lokacije, s istom sličicom.

Google je testirao tu značajku prije više godina, ali testiranje nije odmaklo dalje od beta faze. Nedavno su Chrome nadogradili integracijom s Gemini AI-jem, poboljšanjem automatskog popunjavanja i načina rada Split View, kao i najavom bržeg rasporeda izdavanja.

Vertikalne kartice bit će postupno uvedene na svim tržištima na kojima je Chrome dostupan, piše Tech Crunch.

SOFTVER

PRETJERIVANJE ILI?

sigurnosni skandal

