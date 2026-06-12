Što kad vam je dosta korištenja AI-a u poslu? Ova programerka je na zanimljiv način dobila izuzeće

Jedna softverska inženjerka odlučila je krenuti potpuno drugim putem od kolega u IT industriji. Dok se brojni programeri oslanjaju upravo na AI alate za programiranje i kodiranje, Erin Maus dobila je izuzeće od korištenja umjetne inteligencije . I to zbog vjerskih razloga.

Maus opisuje sebe kao unitarističku univerzalistkinju, a prema pisanju Business Insidera, zatražila je izuzeće od korištenja umjetne inteligencije tvrdeći da se ekološki i etički aspekti njezina korištenja ne poklapaju s njezinim vjerskim uvjerenjima.

Nije jasno tko joj je točno odobrio to izuzeće, kao ni koliko dugo je ono na snazi. No, zanimljivo, Maus je tražila izuzeće prije objave enciklike pape Lava XIV. u kojoj se osvrnuo na zaštitu ljudi u doba umjetne inteligencije.

'Najsmješniji mogući ishod ere umjetne inteligencije bit će taj da će odjeli za ljudske resurse otkriti 'iskreno vjersko uvjerenje', a papa Lav je svakom katoličkom zaposleniku uručio pisano opravdanje za to', prokomentirao je na platformi X vijest o Maus osnivač startupa sa sjedištem u San Franciscu, Corey Quinn.

U međuvremenu, Maus je otkrila da je dovršavanje njezinih zadataka kodiranja bez umjetne inteligencije bilo jednako brzo kao i kod njezine kolegice koja ju je koristila i da se 'AI zapravo ne čini prekretnicom', prenosi Business Insider.