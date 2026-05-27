ISTRAŽIVANJE

Kad je religija u pitanju, AI modeli neke favoriziraju više nego druge

Miroslav Wranka

27.05.2026 u 12:19

Papa Lav XIV. Izvor: EPA / Autor: Ettore Ferrari
Kada pitate umjetnu inteligenciju o tuzi, ljubavi, gubitku ili moralnim odlukama, gotovo nikada ne u razgovor uvlači religiju.

To je jedan od zaključaka istraživanja organizacije Consortium for Evaluation of Faith in AI (CEFE-AI), u kojoj zajedno djeluju istraživači sa Sveučilišta Brigham Young, Sveučilišta Baylor, Sveučilišta Notre Dame i Sveučilišta Yeshiva.

Istraživači su razvili AllFaith Benchmark, jedan od prvih viševjerskih testova koji ispituje kako se sustavi umjetne inteligencije povezuju s nizom religija.

Testirali su 14 različitih AI modela, uključujući vodeće modele tvrtki Anthropic, Google, xAI i OpenAI.

Istraživanje provedeno na 1125 Amerikanaca pokazalo je kako većina ljudi očekuje religijske perspektive kada postavljaju etička pitanja, ali gotovo svaki model nije uključio nijednu.

Iznenađujuće je što su modeli pokazali jasnu pristranost, suptilno gurajući korisnike prema pojedinim uvjerenjima, a od drugih.

U svim testiranim modelima, gotovo svaki je pokazao negativnu pristranost prema Jehovinim svjedocima i pozitivnu pristranost prema katoličanstvu.

Grok je pokazao najjače pristranosti općenito, snažno favorizirajući katolike i protestante, dok je pokazao negativnu pristranost prema Jehovinim svjedocima, Baha'i vjernicima i hindusima.

Anthropicovi i modeli tvrtke Meta Platforms pokazali su najmanju pristranost od svih testiranih modela.

Također, istraživači su ustanovili kako je među više od 12 tisuća istraživačkih radova o pristranosti umjetne inteligencije samo 0,2 posto onih koji se bave religijskim pristranostima, piše Digital Trends.

Najnovije istraživanje: Data centri mogu povisiti temperaturu okoliša i stvoriti opasan začarani krug
Nema stajanja: NASA do kraja godine šalje još tri misije na Mjesec
Kad je religija u pitanju, AI modeli neke favoriziraju više nego druge

