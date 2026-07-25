TSMC planira podići cijene čipova do 10 posto

Do deset posto bit će podignute i cijene manje naprednih poluvodiča , od 12, 16 i 28 nanometara, i one naprednih čipova, do šest nanometara, dodaju izvori. Pregovori s klijentima započeli su u lipnju i završili u srpnju , a nove cijene stupit će na snagu početkom 2027. godine, citira Reuters izvještaj portala Nikkei Asia.

Kompanija tim potezom namjerava 'poravnati' sve više troškove materijala, opreme za proizvodnju i planirane gradnje postrojenja u inozemstvu, rekao je jedan od izvora. TSMC će temeljnu cijenu čipova podići za do 10 posto, ovisno o klijentu i proizvodu, otkrivaju izvori.

TSMC ne komentira cijene, odgovorio je na Reutersov upit jedan od glasnogovornika kompanije. 'Naša je strategija određivanja cijena strateška, a ne oportunistička. Nastavit ćemo blisko surađivati s klijentima i prodavati im našu vrijednost', rekao je glasnogovornik.

U lipnju je izvršni direktor TSMC-a Che-Chia Wei naznačio da namjeravaju podići cijene, ali ne drastično, kao što su već napravili pojedini proizvođači memorijskih čipova, dodao je, podsjeća Reuters.

TSMC ne projektira čipove, već ih samo proizvodi, po narudžbi i nacrtu naručitelja. Tajvanska kompanija tako po ugovoru proizvodi čipove za Nvidiju i AMD, a isporučuje i prilagođene AI procesore za softverske divove poput Googlea, Amazona, Mete i Microsofta.

Prošli tjedan TSMC je izvijestio da mu je prihod u prvoj polovini godine iznosio 2,04 bilijuna novotajvanskih dolara (74,7 milijardi američkih dolara) i bio je veći za 35,6 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju zahvaljujući kontinuirano snažnoj potražnji koju je pokrenula raširena primjena umjetne inteligencije.

Samo u lipnju uvećan je na godišnjoj razini za čak 67,9 posto, dok usporedba s prethodnim mjesecom pokazuje rast po stopi od 6,2 posto, pokazalo je poslovno izvješće.