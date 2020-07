Što kad istekne podrška za vaše Windowse? Evo nekoliko preporuka

Svemu dođe kraj, pa tako i podršci za Microsoftov operativni sustav. Doznajte što poduzeti kad do toga dođe

Microsoft redovno nadograđuje Windows 10. Te su nadogradnje besplatne za privatne korisnike. Dva puta godišnje (obično na proljeće i jesen) stižu dvije veće nadogradnje s novim značajkama. Ali, to ne znači kako im ne može isteći rok trajanja. To se može dogoditi (i hoće) za pojedine inačice Windows 10.

Osnovna podrška za Windows 8.1 prestala je u siječnju 2018. godine, stoga će produljena trajati do siječnja 2023. To se ne odnosi na Windows 8, za koji podrška već neko vrijeme nije aktivna.

Kako provjeriti koju inačicu Windows 10 koristite?

Pritisnite tipke Win i R skupa kako bi otvorili dijalošku kućicu Run.

Unesite winver.

Pritisnite Enter.

Pojavit će se pri vrhu tekst Version s brojem izdanja koje koristite. Ti brojevi pokazuju datum izdanja. Recimo, verzija Windows 10 2004 odnosi se na travanj ove godine. Po tome možete otprilike odrediti koliko je vaša inačica blizu isteka 18 mjeseci podrške.

Ovaj podatak možete potražiti i ovdje.

Kako nadograditi računalo na Windows 10 prije isteka podrške?

Ako se vaši Windowsi automatski nadograđuju na nova izdanja, nema razloga za brigu.

Nekoliko mjeseci prije isteka podrške za vaše izdanje dobit ćete na stranici Windows Update poruku poput ove: You’re currently running a version of Windows 10 that’s nearing the end of support. Kako će se rok približavati moguće je kako će se pojaviti i upozorenja u skočnim prozorima.

Dobijete li poruku kako je rok istekao, nadogradite svoj operativni sustav odmah.

Otvorite redom Settings, Update & Security i Windows Update pa kliknite Check for updates kako bi dobili najnovije izdanje.

Ovisno o tome koje Windowse koristite, moguće je kako će stići zasebna kategorija za nadogradnju softverskih značajki.

Ako ovaj pristup ne funkcionira, otvorite web stranicu za preuzimanje Windows 10 i kliknite Update now.

Kako nadograditi Windows 8.1 i starija izdanja?

Kao što smo napomenuli, Windows 8.1 možete nastaviti koristiti sve do početka 2023. Ako koristite legalnu kopiju tog izdanja operativnog sustava možete svoje računalo besplatno nadograditi na Windows 10.

Bolje je to učiniti što prije, ali provjerite može li vaše računalo pokrenuti i podržati Windows 10. Ukoliko ne, razmotrite nabavku novog računala ili instalirajte alternativni operativni sustav poput Linuxa.

Podrška za Windows 7 je istekla, a ako koristite Vistu ili XP krajnje je vrijeme za novo računalo s Windows 10.

Kako riješiti česte probleme pri nadogradnji?

Pokušajte instalaciju obaviti preko stranice za preuzimanje Windows 10 umjesto Windows Update.

Ako to ne funkcionira, pokušajte instalaciju pomoću USB sticka.

Ponestane li vam prostora pokušajte počistiti svoje računalo tako što ćete obrisati datoteke koje više ne koristite, a one koje su vam potrebne prebaciti na prijenosni čvrsti disk ili u računalni oblak.

Provjerite je li vaše računalo kompatibilno s Windows 10.