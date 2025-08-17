Uživo od 21:00: Čekamo početak, Hajduk bez Livaje i s Rebićem u prvih 11

Koprivničani su u prva dva kola upisali tri boda – nakon poraza na Rujevici od Rijeke (2:0), kod kuće su svladali Varaždin rezultatom 3:1.

‘Farmaceuti’ su u odnosu na prošlu sezonu doživjeli niz promjena. Mario Kovačević preuzeo je Dinamo, a klupu je naslijedio njegov dosadašnji pomoćnik Mario Gregurina. Klub su napustili važni igrači poput Alena Grgića, Ivana Dolčeka, Mateja Šakote, Antonija Boseca, Ivana Suška i Luke Lučića, dok su pojačanja stigla u obliku Ivana Božića i Josipa Mitrovića.

Gonzalo Garcia je vrlo brzo nakon dolaska na Poljud dočekao neugodnu situaciju. Europsko ispadanje donijelo je dodatni pritisak, a večerašnji susret pokazat će kako će njegova momčad reagirati nakon šoka u Tirani. U odnosu na dvoboj na Air Albaniji Garcia je napravio nekoliko promjena, a najvažnija je ona da Marko Livaja seli na klupu. Od prve minute će u napadu igrati Ante Rebić.

Glavni sudac dvoboja je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Marjan Tomas iz Vladislavaca i Dominik Benković iz Zaprešića, dok će četvrti sudac biti Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR-a Luka Kurtović iz Osijeka.

HAJDUK: Ivušić, Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Benrahou, Durdov, Pukštas, Rebić.

SLAVEN: Hadžikić; Jakir, Kovačić, Božić, Barać - Ćubelić, Liber, Agbekpornu - Jagušić, Božić, Mitrović