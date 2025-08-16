Prve Svjetske igre humanoidnih robota u Pekingu: Pogledajte taj kaos

Nespretni, ali uporni: stotine androida su padali pa se ponovno dizali tijekom prvog svjetskog natjecanja humanoidnih robota, koje je započelo u petak u Pekingu, a natječu se u raznim kategorijama, od utrke na 100 metara s preponama do kung fua
Prve Svjetske igre humanoidnih robota - u kojima sudjeluje više od 500 robota iz 16 zemalja - uključuju tradicionalne sportove poput atletike i košarke, kao i specijalizirane zadatke poput kategorizacije lijekova i čišćenja. Igre se održavaju na Nacionalnom stadionu za brzo klizanje u kineskoj prijestolnici, izgrađenom posebno za Zimske olimpijske igre 2022. godine.
'Mislim da će za otprilike 10 godina roboti u biti na istoj razini kao i ljudi', oduševljeno je rekao za AFP Chen Ruiyuan, 18-godišnji gledatelj. No sportaši iz redova homo sapiensa još se ne trebaju osjećati ugroženima zbog ovog novog natjecanja.
Na jednom od prvih događaja u petak ujutro, utakmici malog nogometa, 10 robota veličine djeteta trčkaralo je po terenu i vrlo bi često zaglavili u gužvi ili svi zajedno pali na tlo. S druge strane, tijekom utrke na 1500 metara, humanoidi kineske tvrtke Unitree trčali su impresivnim tempom i lako uzeli prednost nad suparnicima.
Svejedno, najbrži robot završio je s vremenom 6:29:37, što je znatno dulje od svjetskog rekorda za muškarce od 3:26:00. Kineska vlada stavila je humanoide u 'središte svoje nacionalne strategije', napisala je Međunarodna federacija za robotiku u članku u četvrtak.
U ožujku je Peking najavio planove za velika ulaganja u tehnološke startupove, uključujući one u robotici i umjetnoj inteligenciji. Zemlja je već najveće svjetsko tržište industrijskih robota, prema službenim statistikama, a u travnju je Peking održao prvi polumaraton humanoidnih robota na svijetu, kako su ga nazvali organizatori.