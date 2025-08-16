Prve Svjetske igre humanoidnih robota u Pekingu: Pogledajte taj kaos

Prve Svjetske igre humanoidnih robota - u kojima sudjeluje više od 500 robota iz 16 zemalja - uključuju tradicionalne sportove poput atletike i košarke, kao i specijalizirane zadatke poput kategorizacije lijekova i čišćenja. Igre se održavaju na Nacionalnom stadionu za brzo klizanje u kineskoj prijestolnici, izgrađenom posebno za Zimske olimpijske igre 2022. godine.

'Mislim da će za otprilike 10 godina roboti u biti na istoj razini kao i ljudi', oduševljeno je rekao za AFP Chen Ruiyuan, 18-godišnji gledatelj. No sportaši iz redova homo sapiensa još se ne trebaju osjećati ugroženima zbog ovog novog natjecanja.

Na jednom od prvih događaja u petak ujutro, utakmici malog nogometa, 10 robota veličine djeteta trčkaralo je po terenu i vrlo bi često zaglavili u gužvi ili svi zajedno pali na tlo. S druge strane, tijekom utrke na 1500 metara, humanoidi kineske tvrtke Unitree trčali su impresivnim tempom i lako uzeli prednost nad suparnicima.