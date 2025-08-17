Zaboravite na štikle i balerinke: Ove tenisice su tako dobre da se nose i u ured

Odabir obuće za radni dan, one koja uspješno spaja dobar izgled i udobnost, nije uvijek jednostavan. Najbolje tenisice nosive i u uredu nude moderan izgled i udobnost, te su savršene za svakodnevan poslovni look

Zaboravite na visoke potpetice. Ove sezone poslovnu stajlinzi pomiruju dobar izgled i visoku dozu udobnosti. Kao da odijevanje za posao nije samo po sebi dovoljno izazovno, odabir odgovarajuće obuće za cijeli radni dan u uredu može predstavljati još veći izazov. Upravo zbog toga najbolje tenisice za posao dolaze kao savršeno rješenje. Više ne morate trpjeti nelagodu tijekom dugog putovanja na posao, napornih sastanaka i beskrajnih obaveza – ove tenisice nude udobnu i modernu alternativu ponekad nespretnim štiklama ili balerinkama koje često nemaju potporu za luk stopala, a pritom izgledaju prikladno i u strogoj poslovnoj okolini.

Šarolikost izbora Polazna točka uvijek su bijele kožne tenisice, čiji izgled odiše profinjenošću i profesionalnošću. Između stilskih favorita nalaze se i oni svakodnevni, povoljniji modeli iz Everlanea, ali i cjenovno zahtjevniji, ali vrijedni ulaganja, poput onih iz Common Projectsa. Uz njih, preporučljivo je svojoj kolekciji obuće dodati i trendovske retro tenisice. Od klasičnog Nike Corteza do Adidas Japan modela, ove arhivske ikone predstavljaju provjeren izbor. Ako preferirate tenisice s dozom dizajnerskog prestiža, istaknuti su modeli Driesa Van Notena, Miu Miu i Chloé, koji svojim retro štihom privlače posebnu pažnju.

