Kako osloboditi memoriju uređaja s Androidom? Imamo nekoliko prijedloga

Što kad se nađete suočeni s manjkom prostora za pohranu u svom pametnom telefonu s Googleovim operativnim sustavom? Donosimo nekoliko prijedloga, ideja i savjeta

Otkrijte koje aplikacije 'žderu' memoriju

U novijim izdanjima Androida jednostavno je pogledati koje aplikacije zauzimaju najviše memorije. Otvorite redom Settings, Storage pa Other apps. Pričekajte dok se sve aplikacije učitaju i potom kucnite dugme za izbornik u gornjem desnom kutu te odaberite Sort by Size.

Deinstalirajte sve što ne koristite redovno ili često tako što ćete otvoriti Settings, Apps & notifications i See all X apps.

Obrišite offline sadržaj

Nemali broj aplikacija pohranjuje sadržaje na vaš uređaj kako bi im mogli pristupiti dok ste offline. Među poznatijima su Spotify, Pocket, Chrome... Korisno je imati te sadržaje pri ruci kad nemate pristup webu, ali ne i kad nemate dovoljno memorije.

Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti. Možete obrisati cache za svaku aplikaciju ako redom otvorite Settings, Apps and notifications, See all X apps, [naziv aplikacije], Storage and cache i zatim Clear Cache.

Druga opcija su alati kao što je SD Maid koji će ih počistiti sve odjednom.

Prebacite fotografije u računalni oblak

Google Photos automatski pohranjuje sve vaše fotografije u računalni oblak. Ako vam ne predstavlja problem to što ih pohranjuje u nešto nižoj razlučivosti time nećete zakrčiti svoj Google Drive.

Aplikacija će vas obavijestiti kad može počistiti nešto memorije, kao i upozoriti vas kad se približavate limitu. No, to možete i ručno provjeriti.

Otvorite redom Google Photos, Menu pa Free up space. Aplikacija će skenirati vaš smartfon i javiti vam koliko je vaših fotografija pohranjeno te vas uputiti koje možete mirno obrisati.