Windowsi se stalno ruše? Evo popisa najčešćih krivaca

Donosimo pregled devet najčešćih razloga zbog kojih bi Microsoftov operativni sustav mogao otkazati poslušnost

Kad do toga dođe, vjerojatno ćete se zapitati kako možete spriječiti da se to ponovi. Pa, pogledajmo najčešće razloge zašto se Windowsi mogu srušiti

Iako je danas stabilniji nego prije, operativni sustav Windows prije ili kasnije će prestati funkcionirati. Možda će se pojaviti plavi zaslon smrti, možda će se 'smrznuti' i potpuno zablokirati, ali to će se dogoditi.

Problemi s RAM-om

Vaše računalo drži važne podatke u radnoj memoriji. Pojave li se problemi u njenom radu, moguće je kako će se zbog toga operativni sustav skršiti.

Vidite li poruku poput Fatal Exception Error, to je znak kako računalo pokušava doći do podataka iz memorije, ali u tome ne uspijeva. To je dobar pokazatelj kako nešto nije u redu s RAM-om.

Možete upotrijebiti besplatne alate poput MemTest86 kako bi provjerili je li sve u redu. Isplati se i pogledati jesu li pločice s RAM-om dobro uglavljene tamo gdje trebaju biti.

Premalo RAM-a također može dovesti do problema, iako obično ne i do rušenja Windowsa.

Ako problem nije u RAM-u, provjerite matičnu ploču. Ako je s njom sve u redu, vrijeme je za drugi korak.

Problemi s driverima

Driver je specijalizirani softver pomoću kojeg Windows komunicira s različitim hardverom povezanim s vašim računalom. Uglavnom bivaju automatski instalirani i nadograđeni kad spojite novi uređaj ili pokrenete Windows Update.

Ali, ako nešto s njima ne štima mogu dovesti do ozbiljnih problema. Najčešće je to posljedica loše ručne instalacije ili nekvalitetnog proizvođačkog softvera.

Pripazite da li se negdje u porukama o pogreškama spominje određeni hardver jer bi to mogao biti krivac. Provjerite i u Device Manageru (desni klik računalnog miša na dugme Start) ima li znakova za uzbunu koji vas upozoravaju na moguće probleme s hardverom.

Memorija za pohranu je u problemima

Vaša memorija za pohranu (čvrsti disk ili SSD) također može biti odgovorna za rušenje Windowsa. To se može manifestirati tako što će do rušenja doći samo pri otvaranju pojedinih datoteka. Ako se to počne događati, dio diska na kojem su te datoteke vjerojatno nije ispravan ili bi mogao ispustiti dušu u svakom trenutku.

Kod starijih čvrstih diskova znak problema može biti klikanje pri radu kojeg prije nije bilo.