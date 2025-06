Nova era astronomije: Pogledajte prve fotografije iz opservatorija Vera C. Rubin

Opservatorij Vera C. Rubin objavio je svoje prve slike, čime je službeno započeo svoju desetogodišnju misiju pod imenom Legacy Survey of Space and Time (LSST), koja će donijeti dosad najopsežnije i najdetaljnije kartiranje južnog neba. Smješten na planini Cerro Pachón u Čileu, na visini od oko 1600 metara, Rubin će svakih nekoliko noći skenirati cijelo južno nebo, koristeći teleskop Simonyi promjera 8,4 metra i najveću digitalnu kameru na svijetu, LSSTCam, veličine manjeg automobila.