Samsungovi telefoni su super, ali bilo bi dobro da ovo poprave

Zanimljivo je to da Samsung uključuje ovu opciju na svojim tabletima, ali ne i na telefonima. Najbliža alternativa je Secure Folder, koji omogućuje zaključavanje aplikacija i datoteka, no to nije isto što i pravi zasebni korisnički račun.

Jedna od značajki koju Android podržava, a Samsung je ignorira na svojim telefonima, jest mogućnost postavljanja više korisničkih profila ili gostujućih računa. To omogućuje da više osoba koristi isti uređaj s potpuno odvojenim aplikacijama, postavkama i podacima, što je idealno za dijeljenje s članovima obitelji ili za odvajanje poslovnog i privatnog sadržaja.

Pored aplikacija kao što su Samsung TV Plus, Samsung Members, SmartThings i Galaxy Wearable, tu su i one iz partnerstva s Microsoftom, kao što su LinkedIn, OneDrive i Microsoft 365. Ovakva kombinacija stvara osjećaj zatrpanosti već pri prvom uključivanju uređaja. Osim što zauzimaju dragocjeni prostor, mnoge od tih aplikacija dodatno opterećuju sustav i troše bateriju u pozadini.

Samsungovi pametni telefoni već godinama su među najpopularnijima na svijetu zahvaljujući impresivnom hardveru, vrhunskim zaslonima i naprednim značajkama. Međutim, unatoč svim njihovim prednostima, mnogi se redovito susreću s nizom ponavljajućih problema koji im narušavaju iskustvo korištenja čak i najskupljih modela. U nastavku smo naveli neke od najčešćih prigovora na Samsungove smartfone, one koji su ostali neriješeni.

Zbunjujuća razlika između One UI-ja i One UI Corea

Iako svi Samsungovi telefoni koriste sučelje One UI, iskustvo korištenja nije jednako na svim modelima. Naime vrhunski uređaji poput Galaxyja S i serije Z koriste punu verziju One UI-ja, a mnogi povoljniji modeli imaju pojednostavljenu varijantu poznatu kao One UI Core.

Problem nastaje zato što Samsung više ne koristi oznaku 'Core', pa oba uređaja mogu prikazivati istu verziju sustava (npr. One UI 6.1), iako jedan ima znatno manje funkcionalnosti. Funkcije poput Edge panela, Secure Foldera, poveznice s računalima s Windowsima ili pristupa aplikaciji Good Lock često izostaju na osnovnim modelima.

Korisnici često tek nakon kupnje otkriju da im nedostaju ključne opcije, što izaziva frustraciju i osjećaj obmane.

Više aplikacija za istu stvar

Samsung na svoje uređaje predinstalira aplikacije za osnovne funkcije, kao što su Telefon, Poruke, Kontakti, Internetski preglednik i Galerija. Iako su neke od njih vrlo kvalitetne, Android već nudi Googleove ekvivalente, što rezultira dvostrukim aplikacijama za istu funkciju.

Naprimjer, korisnici imaju i Samsung Internet i Chrome, Samsung Messages i Google Messages te Samsung Galeriju i Google Photos. Problem nije samo u preklapanju, već u tome što se mnoge Samsungove aplikacije ne mogu u potpunosti ukloniti, čak i ako se nikad ne koriste. Za one koji preferiraju Googleov ekosustav, to znači nepotrebno zauzet prostor i smanjenu mogućnost personalizacije.

Reklame čak i na premium uređajima

Jedan od najkontroverznijih aspekata Samsungova softvera prisutnost je oglasa čak i na flagshipima, modelima koji koštaju više od 1000 eura. Oglasi se pojavljuju u notifikacijama, na zaključanom zaslonu, pa čak i u Samsungovim aplikacijama.

Iako su donekle razumljivi na jeftinijim uređajima, njihovu prisutnost na modelima kao što su Galaxy S25 Ultra ili Fold 6 mnogi korisnici doživljavaju kao uvredu, a njihovo uklanjanje nije jednostavno - zahtijeva ručne izmjene postavki, isključivanje obavijesti i dublje zadiranje u sustav.

Čak i nakon svih tih koraka neki oglasi uspijevaju pronaći put do njih, što rezultira lošijim korisničkim iskustvom u odnosu na konkurenciju poput Applea ili Google Pixela, piše Makeuseof.

Toliko malo do savršenstva

Samsungovi pametni telefoni donose snažne performanse, vrhunsku izradu i bogat set značajki. No ovi problemi, od bloatwarea i oglasa do ograničenih softverskih mogućnosti, pokazuju da korisničko iskustvo još uvijek nije potpuno usklađeno s očekivanjima, osobito u premium segmentu. Iako to možda neće natjerati korisnike na prelazak konkurenciji, svakako narušava dojam o inače izvrsnim Samsungovim pametnim telefonima.