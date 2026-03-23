Što je svijet naučio iz rata u Ukrajini? 'Protuzračna obrana za siromašne koja je ponizila moćne sustave'

Ukrajina je u nekoliko godina razvila novi model protuzračne obrane temeljen na presretačkim dronovima, a on se pokazao učinkovitijim i znatno jeftinijim od tradicionalnih sustava. Tehnologija nastala na bojištu danas privlači interes međunarodnih saveznika suočenih s istom prijetnjom od iranskih dronova

Noćno nebo na istoku Ukrajine mirno je i posuto zvijezdama, ali na tlu vlada stalna pripravnost. Male skupine vojnika promatraju horizont, čekajući iranske dronove Šahid, koje Rusija lansira u valovima. U toj tišini testiraju svoje improvizirane presretače – tehnologiju koja je u nekoliko godina iz nužde prerasla u jednu od ključnih inovacija modernog ratovanja. Ukrajina je od jeseni 2022. godine, kada su se Šahidi pojavili na bojištu, prošla put od gotovo potpune nemoći do razvoja vlastitog sustava obrane temeljenog na dronovima. Danas specijalizirane posade presreću neprijateljske letjelice u zraku, koristeći stalno unapređivanu tehnologiju razvijenu izravno na frontu, piše AP.

Taj razvoj nije rezultat velikih obrambenih programa, već improvizacije i brzog učenja. Male jedinice, poput one iz 127. brigade, postale su svojevrsni laboratoriji vojne inovacije – mjesta na kojima se tehnologija razvija u realnom vremenu pod pritiskom svakodnevnih napada. Paralelno s tim raste i domaće tržište presretačkih dronova, čiji proizvođači već privlače interes na međunarodnim sajmovima naoružanja. Interes dolazi i izvan Europe. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su se američki saveznici s Bliskog istoka obratili Ukrajini za pomoć u obrani od istih iranskih dronova koje Rusija koristi već godinama u akcijama na Ukrajinu. Iran je, naime, koristio slične sustave i u napadima na ciljeve povezane sa SAD-om i Izraelom, pri čemu su ponekad nadjačali i znatno sofisticiranije zapadne protuzračne sustave. 'Nismo jednog dana odlučili da ćemo ratovati dronovima. Počeli smo jer nismo imali ništa drugo', kaže pilot iz 127. brigade, koji zbog vojnih pravila ostaje anoniman. Razlika u cijeni objašnjava zašto je ovaj pristup postao ključan. Dok jedna raketa sustava Patriot stoji oko dva milijuna dolara, mali presretački dron može koštati tek oko 2200 dolara i, ako promaši cilj, može se ponovno upotrijebiti. 'Razlika je golema. A učinak? Nimalo lošiji', kaže pilot.

+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE