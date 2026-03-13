serie a

Ide Luka, a njih petorica sami! Serie A objavila video kojim se divi ludom potezu hrvatskog majstora

S. M.

13.03.2026 u 08:41

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Screenshot / Autor: Serie A
Luka Modrić proglašen je igračem utakmice u velikoj pobjedi Milana protiv Intera 1:0 prošlog vikenda.

Milan je slavio golom Estupinana iz 36. minute te je tako smanjio zaostatak za Interom na sedam bodova.

Modrića je ponovno bilo po čitavom terenu, a nakon što su ga talijanski mediji ovog tjedna nahvalili, isto je učinila i Serie A.

Na službenom profilu na društvenim mrežama objavila je video jedne situacije u kojoj je Modrić dobio loptu okružen petoricom igrača Intera. Video je zaustavljen te su pobrojani svi protivnički igrači, a Modrić je u toj situaciji uspio naći Fofanu savršenim dodavanjem iako je on kasnije upropastio akciju.

'Zovite ga Luka Magija', objavila je Serie A u statusu uz priloženi video.

