Ide Luka, a njih petorica sami! Serie A objavila video kojim se divi ludom potezu hrvatskog majstora

Milan je slavio golom Estupinana iz 36. minute te je tako smanjio zaostatak za Interom na sedam bodova.

Modrića je ponovno bilo po čitavom terenu, a nakon što su ga talijanski mediji ovog tjedna nahvalili, isto je učinila i Serie A.

Na službenom profilu na društvenim mrežama objavila je video jedne situacije u kojoj je Modrić dobio loptu okružen petoricom igrača Intera. Video je zaustavljen te su pobrojani svi protivnički igrači, a Modrić je u toj situaciji uspio naći Fofanu savršenim dodavanjem iako je on kasnije upropastio akciju.

'Zovite ga Luka Magija', objavila je Serie A u statusu uz priloženi video.