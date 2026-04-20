Napad na dom Sama Altmana ima puno mračniju stranu nego što se na prvu čini

Napad na dom izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana prošlog tjedna, koji američke vlasti povezuju s planom nanošenja štete i drugim čelnicima AI industrije, otvorio je ozbiljna pitanja o radikalizaciji dijela protivnika umjetne inteligencije, ali i o načinu na koji tehnološke kompanije prezentiraju rizike i koristi ove tehnologije
Glavne organizacije koje se bave sigurnošću umjetne inteligencije brzo su se ogradile od incidenta, no dio korisnika na društvenim mrežama reagirao je suprotno – pojedini su napad čak i opravdavali, a neki su napadača uspoređivali s osobama optuženima za politički motivirana ubojstva, nazivajući ih 'herojima'.
Na Redditu i platformi X pojavili su se komentari u kojima se tvrdi da bi 'ovakvi incidenti mogli postati češći' ako se nastavi razvoj umjetne inteligencije koji, prema njihovom mišljenju, 'pretvara čovjeka u proizvod', piše CNN.
Strahovi rastu, ali nasilje ostaje marginalno
Zabrinutost oko utjecaja umjetne inteligencije posljednjih godina sve je veća, od straha od gubitka radnih mjesta i ekonomskih poremećaja do ekoloških posljedica i potencijalnih egzistencijalnih prijetnji. Upozorenja dolaze i iz samog tehnološkog sektora. No ovaj napad pokazuje da se dio tog nezadovoljstva, iako još uvijek marginalan, počinje prelijevati iz online prostora u stvarni svijet.
'AI je toliko velika i apstraktna prijetnja da je ljudi zapravo ne razumiju i reagiraju strahom koji ne znaju točno objasniti', rekao je Doug McAdam, profesor sociologije sa Sveučilišta Stanford. Dodaje da nije neobično da takvi pokreti s vremenom razviju i radikalnije frakcije.
Iz OpenAI-a su poručili da je javna rasprava nužna, ali da je nasilje neprihvatljivo: 'Kako bismo kao društvo ispravno pristupili umjetnoj inteligenciji, potrebno je proći kroz demokratski proces i otvorenu raspravu. No u demokraciji nema mjesta za nasilje, bez obzira na stavove.'
Napadač aktivan u online zajednicama
Daniel Moreno-Gama, osumnjičeni za napad na Altmanov dom, zadržan je u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Prije napada bio je aktivan u online zajednicama posvećenima raspravi o rizicima umjetne inteligencije.
U komunikaciji s autorima podcasta 'The Last Invention' spominjao je ideju 'Luigi-ing tech CEOs', referirajući se na Luigija Mangionea optuženog za ubojstvo direktora UnitedHealthcarea. Također je sudjelovao u raspravama na serveru organizacije PauseAI na Discordu, koja zagovara usporavanje razvoja napredne umjetne inteligencije.
Iz te organizacije naglasili su da Moreno-Gama nije bio formalni član te su oštro osudili napad. 'Postojimo kako bismo ljudima omogućili miran i demokratski način djelovanja oko zabrinutosti vezanih uz AI. Ovaj napad je suprotan svemu za što se zalažemo', rekao je direktor PauseAI-a Maxime Fournes.
Sličnu poruku poslala je i organizacija Stop AI, koja također zagovara zaustavljanje razvoja napredne umjetne inteligencije. Navode da se zalažu isključivo za nenasilni aktivizam, a osumnjičeni je ranije uklonjen iz njihovih online rasprava nakon što je postavljao pitanja o nasilju.
Prema kaznenoj prijavi FBI-ja, Moreno-Gama je tijekom napada nosio dokument, svojevrsni manifest protiv umjetne inteligencije, u kojem je opisivao 'navodne rizike koje AI predstavlja za čovječanstvo', ali i planove za ubojstvo Altmana te popis drugih čelnika i investitora iz AI industrije.
Njegova odvjetnica izjavila je da je u trenutku incidenta prolazio kroz ozbiljnu mentalnu krizu, dok su njegovi roditelji u javnoj izjavi naveli da ranije nije pokazivao nasilno ponašanje. Tri dana prije napada na Altmanovu kuću zabilježen je i incident u Indianapolisu, gdje je pucano na kuću lokalnog političara uz poruku 'no data centers'.
Napad je uzdrmao, a i uznemirio tehnološki sektor, koji već dulje vrijeme balansira između ubrzanog razvoja i zabrinute javnosti. U nekim tvrtkama, poput OpenAI-a, zaposlenicima se savjetuje da uklone identifikacijske oznake prije izlaska iz ureda.
Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi incidenti mogli baciti sjenu na širi pokret, u osnovi nenasilan. 'Naš odgovor bit će još jači fokus na zakonit i miran aktivizam', rekao je Fournes, dodajući da postoji rizik od pojave 'mnogo mračnijih pokreta'. Sociolog McAdam smatra da radikalne epizode mogu, paradoksalno, ojačati umjerenije dijelove pokreta i povećati njihovu vidljivost. Rasprava se ne vodi samo između industrije i kritičara, već i unutar samih AI kompanija.
Direktor globalne politike OpenAI-a Chris Lehane upozorio je da pojedine kritike umjetne inteligencije 'nisu nužno odgovorne' i da mogu imati stvarne posljedice. Naglasio je da tvrtke moraju jasnije prezentirati koristi tehnologije za društvo.
S druge strane, njegov kolega Jason Wolfe javno je upozorio da nije dobro sve kritičare svoditi na doomere. 'Naš posao je graditi povjerenje kroz stvarne koristi, iskrenost o rizicima i podršku javnom nadzoru', poručio je. U kasnijoj objavi Wolfe je ublažio ton, navodeći da se slaže kako komunikacija o umjetnoj inteligenciji mora biti 'iskrena i objektivna' te da postoje legitimni razlozi za zabrinutost.