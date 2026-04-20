Napad na dom Sama Altmana ima puno mračniju stranu nego što se na prvu čini

Na Redditu i platformi X pojavili su se komentari u kojima se tvrdi da bi 'ovakvi incidenti mogli postati češći' ako se nastavi razvoj umjetne inteligencije koji, prema njihovom mišljenju, 'pretvara čovjeka u proizvod', piše CNN.

Glavne organizacije koje se bave sigurnošću umjetne inteligencije brzo su se ogradile od incidenta , no dio korisnika na društvenim mrežama reagirao je suprotno – pojedini su napad čak i opravdavali, a neki su napadača uspoređivali s osobama optuženima za politički motivirana ubojstva, nazivajući ih 'herojima'.

Strahovi rastu, ali nasilje ostaje marginalno

Zabrinutost oko utjecaja umjetne inteligencije posljednjih godina sve je veća, od straha od gubitka radnih mjesta i ekonomskih poremećaja do ekoloških posljedica i potencijalnih egzistencijalnih prijetnji. Upozorenja dolaze i iz samog tehnološkog sektora. No ovaj napad pokazuje da se dio tog nezadovoljstva, iako još uvijek marginalan, počinje prelijevati iz online prostora u stvarni svijet.

'AI je toliko velika i apstraktna prijetnja da je ljudi zapravo ne razumiju i reagiraju strahom koji ne znaju točno objasniti', rekao je Doug McAdam, profesor sociologije sa Sveučilišta Stanford. Dodaje da nije neobično da takvi pokreti s vremenom razviju i radikalnije frakcije.

Iz OpenAI-a su poručili da je javna rasprava nužna, ali da je nasilje neprihvatljivo: 'Kako bismo kao društvo ispravno pristupili umjetnoj inteligenciji, potrebno je proći kroz demokratski proces i otvorenu raspravu. No u demokraciji nema mjesta za nasilje, bez obzira na stavove.'

Napadač aktivan u online zajednicama

Daniel Moreno-Gama, osumnjičeni za napad na Altmanov dom, zadržan je u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Prije napada bio je aktivan u online zajednicama posvećenima raspravi o rizicima umjetne inteligencije.

U komunikaciji s autorima podcasta 'The Last Invention' spominjao je ideju 'Luigi-ing tech CEOs', referirajući se na Luigija Mangionea optuženog za ubojstvo direktora UnitedHealthcarea. Također je sudjelovao u raspravama na serveru organizacije PauseAI na Discordu, koja zagovara usporavanje razvoja napredne umjetne inteligencije.

Iz te organizacije naglasili su da Moreno-Gama nije bio formalni član te su oštro osudili napad. 'Postojimo kako bismo ljudima omogućili miran i demokratski način djelovanja oko zabrinutosti vezanih uz AI. Ovaj napad je suprotan svemu za što se zalažemo', rekao je direktor PauseAI-a Maxime Fournes.

Sličnu poruku poslala je i organizacija Stop AI, koja također zagovara zaustavljanje razvoja napredne umjetne inteligencije. Navode da se zalažu isključivo za nenasilni aktivizam, a osumnjičeni je ranije uklonjen iz njihovih online rasprava nakon što je postavljao pitanja o nasilju.

Prema kaznenoj prijavi FBI-ja, Moreno-Gama je tijekom napada nosio dokument, svojevrsni manifest protiv umjetne inteligencije, u kojem je opisivao 'navodne rizike koje AI predstavlja za čovječanstvo', ali i planove za ubojstvo Altmana te popis drugih čelnika i investitora iz AI industrije.

Njegova odvjetnica izjavila je da je u trenutku incidenta prolazio kroz ozbiljnu mentalnu krizu, dok su njegovi roditelji u javnoj izjavi naveli da ranije nije pokazivao nasilno ponašanje. Tri dana prije napada na Altmanovu kuću zabilježen je i incident u Indianapolisu, gdje je pucano na kuću lokalnog političara uz poruku 'no data centers'.

Napad je uzdrmao, a i uznemirio tehnološki sektor, koji već dulje vrijeme balansira između ubrzanog razvoja i zabrinute javnosti. U nekim tvrtkama, poput OpenAI-a, zaposlenicima se savjetuje da uklone identifikacijske oznake prije izlaska iz ureda.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi incidenti mogli baciti sjenu na širi pokret, u osnovi nenasilan. 'Naš odgovor bit će još jači fokus na zakonit i miran aktivizam', rekao je Fournes, dodajući da postoji rizik od pojave 'mnogo mračnijih pokreta'. Sociolog McAdam smatra da radikalne epizode mogu, paradoksalno, ojačati umjerenije dijelove pokreta i povećati njihovu vidljivost. Rasprava se ne vodi samo između industrije i kritičara, već i unutar samih AI kompanija.

Direktor globalne politike OpenAI-a Chris Lehane upozorio je da pojedine kritike umjetne inteligencije 'nisu nužno odgovorne' i da mogu imati stvarne posljedice. Naglasio je da tvrtke moraju jasnije prezentirati koristi tehnologije za društvo.

S druge strane, njegov kolega Jason Wolfe javno je upozorio da nije dobro sve kritičare svoditi na doomere. 'Naš posao je graditi povjerenje kroz stvarne koristi, iskrenost o rizicima i podršku javnom nadzoru', poručio je. U kasnijoj objavi Wolfe je ublažio ton, navodeći da se slaže kako komunikacija o umjetnoj inteligenciji mora biti 'iskrena i objektivna' te da postoje legitimni razlozi za zabrinutost.