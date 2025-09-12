State Department stranim državljanima: Pazite što objavljujete o Kirkovu ubojstvu

Zamjenik državnog tajnika Christopher Landau u četvrtak je na X-u napisao da "u svjetlu jučerašnjeg užasnog atentata na jednu od vodećih političkih figura, želim naglasiti da stranci koji veličaju nasilje i mržnju nisu dobrodošli posjetitelji naše zemlje", rekao je ne spominjući Kirka imenom.

Landau je rekao da je "zgrožen" što su neki korisnici društvenih mreža pokušali opravdati ili umanjiti značaj tog čina te da je naložio konzularnim službenicima da poduzmu mjere, bez navođenja detalja.

Također je pozvao ljude da mu izravno prijave komentare stranih državljana kako bi State Department mogao "zaštititi američki narod", ali nije naveo nikakve konkretne slučajeve.

Kirk, istaknuti pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, upucan je u vrat tijekom događaja na otvorenom Sveučilišta Utah Valley (UVU) u srijedu i preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Potraga za počiniteljem je u tijeku, a američki FBI u četvrtak je objavio fotografije "osobe od interesa" u crnoj majici s dugim rukavima, šiltericom i sunčanim naočalama. Potvrdili su da su pronašli i snajpersku pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu.

Konfuzija i teorije zavjere proširile su se internetom nakon ovog događaja. Kako se potraga nastavljala, pojavila su se nagađanja na internetu, uglavnom neutemeljena, o okolnostima pucnjave i identitetu ubojice. Internetski postovi također sadrže lažne naslove o ubojstvu ili stvarne naslove s lažnim vremenskim oznakama kako bi se tvrdilo da su mediji unaprijed znali za plan.

Dok se u četvrtak nastavljala potraga za ubojicom konzervativnog influencera Charlieja Kirka, Michael Mallinson, 77-godišnji kanadski umirovljenik, bio je žrtva uznemiravanja nakon što su ga neki korisnici na X-u lažno optužili za ubojstvo tog saveznika Donalda Trumpa, ispričao je za AFP.

„To je moja slika, to je moje ime, ali to nisam ja i stvarno ne znam što da radim“, rekao je, dodajući da je zabrinut zbog „dugoročnih posljedica“ jer „te stvari zauvijek ostaju na društvenim mrežama“.