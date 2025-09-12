Objavljena snimka osumnjičenog za Kirkovo ubojstvo. Student: 'Viđao sam sumnjivog muškarca na krovu'

-
08:10
Tijelo Charlieja Kirka prevezeno je zrakoplovom Air Force Two iz Salt Lake Cityja u pogrebnu kapelu Hansen u Phoenixu u Arizoni. Potpredsjednik SAD-a JD Vance pratio je Kirkov lijes iz pogrebnog vozila u zrakoplov Air Force Two koji je namijenjen transportu američkih potpredsjednika.
Vanceova supruga Usha izašla je iz aviona s Kirkovom udovicom Erikom. Na letu su bila i Kirkova djeca. 'Dobrodošao kući, Charlie. Nisi to zaslužio. Neka Bog blagoslovi tvoju obitelj', objavljena je poruka iz tornja kontrole zračnog prometa nakon što je Air Force Two sletio.
Američki predsjednik Donald Trump ranije je novinarima rekao da bi se sprovod trebao održati ovog vikenda i da očekuje da će prisustvovati.
I am in tears. Vice President JD Vance is carrying Charlie Kirk bringing him home on Air Force Two— MAGA Voice (@MAGAVoice) September 11, 2025
Charlie Kirk is a true hero to America
I will never forget this pic.twitter.com/NwE05wmcq9
-
07:48
Postaje li Amerika preopasna za politiku? Atentat na Charlieja Kirka u Utahu šokirao je svijet, SAD, društvo, pa tako i političku scenu te probudio strah da zemlja postaje preopasna za slobodnu demokratsku raspravu. A s time se nameće i pitanje - hoće li otvorene kampanje, nekad temelj tamošnjeg političkog života, postati stvar prošlosti? >>Pročitajte više u analizi CNN-a<<
-
07:05
Pogledajte nove fotografije koje je policija objavila.
We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx— Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025
-
06:08
U završnim trenucima konferencije za novinare u srijedu navečer, guverner Utaha Spencer Cox poručio je da će država, nakon što osumnjičeni bude pronađen, tražiti izricanje smrtne kazne.
'Radimo s našim odvjetnicima, pripremamo sve što je potrebno – uključujući i izjave pod prisegom – kako bismo mogli tražiti smrtnu kaznu u ovom slučaju', rekao je Cox. 'I to će se dogoditi ovdje u državi Utah.'
-
06:07
Američke vlasti i FBI rekli su da zasad nemaju informacija o tome nalazi li se osumnjičeni još uvijek u saveznoj državi Utah ili je prešao granicu.
'Nemamo pojma', izjavio je povjerenik Odjela za javnu sigurnost Utaha Beau Mason za NBC News, dodajući da istražitelji prate tragove i osobe od interesa u široj okolici. 'Doslovno dobivamo dojave koje dolaze sa svih strana.'
Guverner Utaha Spencer Cox pozvao je građane da pomognu istrazi. 'Ne možemo obaviti svoj posao bez pomoći javnosti', rekao je, istaknuvši da je odaziv do sada bio izniman.
Prema njegovim riječima, FBI je do sada obavio oko 200 intervjua, prikupio više od 7.000 dojava i digitalnih materijala povezanih s pucnjavom na Sveučilištu Utah Valley. Posljednji put agencija je zabilježila toliko informacija od građana nakon bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine, naglasio je Cox na večerašnjoj konferenciji za novinare.
-
06:03
Student Sveučilišta Utah Valley izjavio je za CNN da je u posljednja dva tjedna dva puta primijetio muškarca kako hoda po krovu ili u blizini krova Losee Centra, zgrade u kojoj je prošlog tjedna održano predavanje Charlieja Kirka, u čijoj je blizini kasnije ubijen.
Student je rekao kako nije siguran radi li se o istoj osobi čije su fotografije policija objavila u vezi s ubojstvom, ali da mu je muškarac djelovao poznato. 'Bilo je čudno', kazao je. Posljednji put ga je, tvrdi, vidio prošle srijede u podne, točno tjedan dana prije pucnjave. Nakon ubojstva, dojavio je svoja opažanja FBI-u, no do sada nije dobio povratnu informaciju.
Opisao je muškarca kao 'visokog, mršavijeg bijelca s tamnom kosom, koji je nosio tamnu odjeću i ruksak'. Dodao je da je gledao prema dvorištu u kojem je kasnije održano Kirkovo predavanje.
Iako mu se već tada činilo neobično da netko boravi na krovu, nije to prijavio vlastima. Prema riječima studenta, i jedan profesor primijetio je muškarca i obratio mu se pitanjem: 'Hej, jeste li dobro?', na što je nepoznati samo odmahnuo i nastavio dalje.
-
05:59
Na fotografijama koje je policija ranije objavila vidi se da je osumnjičeni bio odjeven u plave traperice, nosio crnu baseball kapu s trokutom, sunčane naočale, crni ruksak i tenisice Converse. 'To su sve prepoznatljivi predmeti koje tražimo', istaknuo je Mason. 'Pozivamo građane da obrate pozornost i prijave ako poznaju nekoga tko posjeduje takve stvari ili je viđen u njima.'
FBI je objavio novi videozapis i fotografije osumnjičenika u pucnjavi na Charlieja Kirka, objavio je guverner Utaha Spencer Cox. Dužnosnici su ranije osobu na fotografijama nazivali 'osobom od interesa', ali su je večeras u priopćenju za javnost nazvali osumnjičenikom.
Novi video koji je objavio Odjel za javnu sigurnost Utaha prikazuje osumnjičenika kako trči preko krova školske zgrade, a potom ulazi u šumovito područje gdje je kasnije pronađeno oružje, potvrdio je povjerenik DPS-a Beau Mason na konferenciji za novinare.
Na snimci se vidi kako osumnjičeni započinje kretanje u gornjem lijevom kutu krova, zatim nestaje iza višeg dijela zgrade i pojavljuje se na desnom uglu. Nakon toga spušta se s krova, ostavljajući otiske dlanova, mrlje koje bi mogle sadržavati DNK te otisak tenisice Converse, rekao je Mason.
Potom je, prema njegovim riječima, muškarac pretrčao travnjak pokraj parkirališta i nestao u obližnjoj šumi. Povjerenik Odjela za javnu sigurnost Beau Mason rekao je da je muškarac nosio 'vrlo prepoznatljivu' crnu majicu s motivom američke zastave i, kako se čini, orla.
-
05:56
Savezni agenti vjeruju da su identificirale ime osumnjičenika, javlja CBS prema dva američka dužnosnika i izvoru iz policije. Međutim, do sada nije izdan nalog za uhićenje. >>Tijek jučerašnjih događanja pogledajte OVDJE<<
PRATIMO UŽIVO
Objavljena snimka osumnjičenog za Kirkovo ubojstvo. Student: 'Viđao sam sumnjivog muškarca na krovu'
Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Utah Public Safety
-
08:10
-
07:05
Pogledajte nove fotografije koje je policija objavila.
-
06:08
-
06:07
-
06:03
-
05:59
-
05:56
Savezni agenti vjeruju da su identificirale ime osumnjičenika, javlja CBS prema dva američka dužnosnika i izvoru iz policije. Međutim, do sada nije izdan nalog za uhićenje. >>Tijek jučerašnjih događanja pogledajte OVDJE<<
Konzervativni komentator Charlie Kirk, konzervativni influencer i utjecajni saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ustrijeljen je u srijedu na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, te je preminuo u bolnici. Potraga za atentatorom i dalje traje. Kirk (31) bio je vodeći je glas među mladim pobornicima Donalda Trumpa