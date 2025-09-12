Objavljena snimka osumnjičenog za Kirkovo ubojstvo. Student: 'Viđao sam sumnjivog muškarca na krovu'

Tijelo Charlieja Kirka prevezeno je zrakoplovom Air Force Two iz Salt Lake Cityja u pogrebnu kapelu Hansen u Phoenixu u Arizoni. Potpredsjednik SAD-a JD Vance pratio je Kirkov lijes iz pogrebnog vozila u zrakoplov Air Force Two koji je namijenjen transportu američkih potpredsjednika.

Vanceova supruga Usha izašla je iz aviona s Kirkovom udovicom Erikom. Na letu su bila i Kirkova djeca. 'Dobrodošao kući, Charlie. Nisi to zaslužio. Neka Bog blagoslovi tvoju obitelj', objavljena je poruka iz tornja kontrole zračnog prometa nakon što je Air Force Two sletio.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je novinarima rekao da bi se sprovod trebao održati ovog vikenda i da očekuje da će prisustvovati.