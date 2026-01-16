Spotify opet diže cijene

Spotify od veljače ponovno poskupljuje svoje pretplatničke pakete. Cijene Premiuma rastu između jednog i dva dolara mjesečno, što je usporedivo s prošlogodišnjim povećanjem cijena iz 2024. godine. Korisnici u SAD-u, Estoniji i Latviji uskoro će e-poštom dobiti obavijest o višim iznosima na sljedećem računu
Iz Spotifya poručuju da povremeno prilagođavaju cijene da bi, kako navode, 'odražavale vrijednost usluge', omogućile 'najbolje moguće korisničko iskustvo' te osigurale veće isplate glazbenicima. Tvrtka je prošle godine izvijestila da je tijekom 2024. isplatila oko 10 milijardi dolara nositeljima glazbenih prava.
No istodobno se suočava s kritikama dijela glazbene industrije – nekoliko autora nominiranih za Grammy bojkotiralo je događaj koji je Spotify organizirao, tvrdeći da su honorari koje dobivaju po streamu u padu.
Prema novom cjeniku, individualna pretplata poskupljuje s 12 na 13 dolara mjesečno, a studentski paket raste sa šest na sedam dolara. Duo paket sada će stajati 19 dolara umjesto dosadašnjih 17, a obiteljski paket poskupljuje s 20 na 22 dolara mjesečno. Korisnici koji ne žele prihvatiti nove cijene mogu u svakom trenutku otkazati pretplatu.
Spotify je krajem prošle godine bio na udaru kritika i zbog oglasa za zapošljavanje američke imigracijske službe ICE. Tvrtka je tada pojasnila da je riječ o dijelu šire kampanje američke vlade koja se istodobno prikazivala i na drugim platformama, poput Mete i Googlea. U međuvremenu je potvrđeno da je ta kampanja završena te da se takvi oglasi više ne prikazuju na Spotifyu.