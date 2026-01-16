Spotify opet diže cijene

Iz Spotifya poručuju da povremeno prilagođavaju cijene da bi, kako navode, 'odražavale vrijednost usluge', omogućile 'najbolje moguće korisničko iskustvo' te osigurale veće isplate glazbenicima. Tvrtka je prošle godine izvijestila da je tijekom 2024. isplatila oko 10 milijardi dolara nositeljima glazbenih prava.

No istodobno se suočava s kritikama dijela glazbene industrije – nekoliko autora nominiranih za Grammy bojkotiralo je događaj koji je Spotify organizirao, tvrdeći da su honorari koje dobivaju po streamu u padu.