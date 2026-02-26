Vučić prognozira veliki sukob: 'Svi znate na koji mislim'

' Orden zlatnog orla , ogromna čast za Srbiju i to prihvaćam u ime naše zemlje i sretan san što ćemo takvo najveće priznanje Kazahstana dobiti' rekao je, prenosi Blic.

Vučić je naveo da mu je velika čast što će sutra dobiti najviši orden Kazahstana s kojim će sutra potpisati 10 ugovora o suradnji .

Početak velikog sukoba

U susretu s medijima, dotakao se i teme rata, otkrivši kako očekuje da uskoro počne jedan veliki sukob.

'Svi znate na koji mislim, a očekujem da se uskoro ne završi sukob u Ukrajini. Mislim da će još dugo trajati, volio bih da griješim, s najvećim zadovoljstvom bih izašao i rekao da su moje procjene bile pogrešne. Nažalost, bojim se da ću biti u pravu - rekao je on i dodao' Polako svi ulaze u ćorsokak, a kad ste u ćorsokaku onda se ide samo ka težim rješenjima i većim problemima. Ovo će biti ključna godina i jedna od najtežih godina u svijetu. Ne bih isključio mogućnost da dođe do upotrebe i nekonvencionalnog oružja u toku ove godine' - dodao je.

Zdravstveno stanje Ivice Dačića

Otkrio je da je stanje Dačića, koji je jučer primljen na Kliniku za pulmologiju s obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

'Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Svi važni parametri su nešto bolji. Vjerujemo da će biti dobro - rekao je.