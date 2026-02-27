Izbacili Dinamo u produžecima pa otkrili ključ prolaza: 'To je presudilo'

I dok se u Maksimiru traže razlozi ispadanja, u Belgiji se govori o lekciji, mentalnoj snazi i preživljavanju.

Belgijski mediji pišu kako su ‘individualne pogreške zamalo uzdrmale Genk, ali ne i slomile’, aludirajući na večer punu uspona i padova. Unatoč velikoj prednosti iz prve utakmice, domaćin je prošao kroz pravu dramu.

‘Nije bilo puno problema dok nismo individualno pogriješili’, priznao je trener Genka Nicky Hayen nakon utakmice. ‘Od tog trenutka sami smo si zakomplicirali stvari. Šteta je što smo morali igrati 120 minuta, ali najvažnije je da smo prošli dalje. Time moramo biti zadovoljni.’

Genk je u nekoliko navrata sam vraćao Dinamo u igru. Vratar Lawal i napadač Ito bili su u središtu situacija koje su zakuhale uzvrat, no Hayen nije ni pomislio povući golmana nakon velike pogreške.

‘Pogreške se događaju. U jednom trenutku moraš pokazati povjerenje i vidjeti koliko je netko mentalno snažan’, poručio je Hayen. ‘To smo zajedno ispravili.’

Veznjak Daan Heymans bio je svjestan koliko je momčad riskirala.

‘Mislim da smo si nepotrebno otežali utakmicu. Vratili smo ih u život vlastitim pogreškama. Individualne pogreške su dio nogometa, ali uspjeli smo prelomiti susret i nemamo si što predbacivati’, rekao je.

Zakaria El Ouahdi istaknuo je karakter momčadi.

‘Znali smo da će Dinamo dati sve od sebe. Odigrali su vrlo dobru utakmicu, ali mi idemo dalje. Nije bilo lako, ali sretan sam što smo to izgurali do kraja.’

Hayen je na kraju podvukao crtu:

‘Zapamtit ću borbenost i način na koji smo nastavili igrati unatoč svemu. Ovo je proces koji traje. Bit će padova i uspona, ali večeras smo pokazali mentalnu snagu. Ona je bila ključ.'

Za Genk slavlje i olakšanje. Za Dinamo još jedna europska večer koja je ostavila gorak okus.