Rekordno nizak Dunav otkrio automobil ukraden prije 13 godina: 'Zaplakao sam'

'Tog petka u rujnu 2013. ujutro sam izašao iz kuće i vidio policajce kako obilaze susjedstvo. Pokazalo se da su tijekom noći provaljene garaže i da je nestao i moj automobil. Jako sam ga volio. Kupio sam ga 15 godina ranije od jednog starijeg gospodina iz Budimpešte, bio je gotovo kao nov. Njime sam odlazio na posao, a služio mi je i za posao', ispričao je Imre za Blikk.

Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava , u rijeci uočeni ostaci automobila . Na obalu su ga izvukli vatrogasc i. Zanimljiv detalj je da je iz automobila prije izvlačenja moralo biti uklonjeno nekoliko desetaka riba koje su se tijekom godina nastanile u olupini. Ubrzo nakon toga Imre je obaviješten da je pronađena upravo njegova Corsa.

Iako je krađu prijavio policiji, mjesec dana poslije dobio je obavijest da je istraga obustavljena pa nikada nije doznao tko mu je i zašto ukrao automobil.

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se svega stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil sada pronađen. Za pronalazak je doznao od poznanika koji mu je javio da je u rijeci pronađen automobil. Prema registarskim oznakama brzo je potvrđeno da je riječ upravo o njegovu vozilu.

'U meni su se pomiješali strašni osjećaji, čak sam i zaplakao. I danas mi je teško govoriti o tome. Bili smo jako vezani uz taj automobil. Nekoliko dana prije krađe zamijenio sam velik broj dijelova i potrošio pravo bogatstvo na njega. Moguće je da je netko to saznao i ukrao automobil upravo zbog tih dijelova. A onda ga je vjerojatno odlučio najlakše sakriti tako da ga baci u rijeku', rekao je Imre.

U olupini je pronađena i njegova torba u kojoj se nalazio novčanik. Sada će morati organizirati uklanjanje ostataka automobila.